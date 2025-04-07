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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Ракув
Пуща - Ракув: обзор матча 07 апреля 2025
Пуща
07.04.2025, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 27 тур
1 : 1
Завершен
Ракув
90+4'
Г. Барковский
28'
Иви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Ракув
ГОЛ! 1:1!
Г. Барковский
Пас отдал
M. Cholewiak
90'
+4
Замена
A. Siemaszko
️️️️
J. Serafin
90'
+2
84'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
83'
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
76'
Замена
L. Rocha
️️️️
A.
Желтая карточка
Г. Барковский
68'
Замена
Г. Барковский
️️️️
М. Косидис
46'
Замена
A. Klimek
️️️️
R. Yakuba
46'
Замена
H. Tomalski
️️️️
Г. Жуков
46'
Желтая карточка
R. Yakuba
44'
Желтая карточка
D. Szymonowicz
37'
28'
ГОЛ! 0:1!
Иви
Пас отдал
Э. Отиено
7'
Желтая карточка
С. Сварнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-3-3-1
12
3
8
5
44
21
Атанасов
22
Крачун
11
14
7
Жуков
9
Косидис
4-1-1-2-2
1
Треловски
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
26
Отиено
5
Берггрен
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
14
Брюнес
3
7
7
3
14
9
9
14
9
Косидис
11
Барковский
11
Барковский
9
Косидис
7
Жуков
10
10
7
Жуков
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
11
45
45
11
Остались в запасе
Пуща
Ракув
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Пуща - Ракув
3
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
11
Количество передач
328
377
Сейвы
5
3
Точность передач %
63
71
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
2000
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