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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Пуща
Ракув - Пуща: обзор матча 28 сентября 2024
Ракув
28.09.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 10 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
32'
Ж. Карлос
38'
Иви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Пуща
Замена
М. Рундич
️️️️
A. Mosór
90'
86'
Желтая карточка
P. Mroziński
80'
Замена
I. Pieprzyca
️️️️
М. Косидис
Замена
М. Амейо
️️️️
A.
73'
Желтая карточка
Й. Брюнес
72'
67'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
M. Siplak
Замена
Й. Брюнес
️️️️
T. Walczak
60'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
60'
56'
Замена
И. Ревенко
️️️️
W. Hajda
56'
Замена
M. Walski
️️️️
J. Serafin
54'
Желтая карточка
W. Hajda
Желтая карточка
В. Кочергин
51'
ГОЛ! 2:0!
Иви
38'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Карлос
Пас отдал
Иви
32'
18'
Желтая карточка
J. Serafin
Желтая карточка
Иви
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
Filip Gil
ЦП
28
Igor Pieprzyca
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
47
Adam Sendor
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Треловски
2
4
Сварнас
80
Родин
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
11
9
4-2-4
1
3
8
33
22
Крачун
14
70
18
10
14
Джин Хён
9
Косидис
2
3
Рундич
3
Рундич
2
11
19
Амейо
19
Амейо
11
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
9
14
Брюнес
14
Брюнес
9
70
67
Ревенко
67
Ревенко
70
9
Косидис
28
28
9
Косидис
14
16
16
14
18
29
29
18
Остались в запасе
Ракув
Пуща
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
Filip Gil
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
47
Adam Sendor
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
Filip Gil
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
47
Adam Sendor
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Ракув - Пуща
3
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
14
28
Офсайды
1
3
Количество передач
466
212
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
56
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Посещаемость:
5211
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