Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Лехия
Пуща - Лехия: обзор матча 16 августа 2024
Пуща
16.08.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
4 : 1
Завершен
Лехия
2'
K. Stepien
33'
М. Косидис
78'
R. Yakuba
87'
R. Yakuba
89'
К. Мена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Лехия
Желтая карточка
R. Yakuba
90'
+3
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Siplak
90'
Замена
M. Radecki
️️️️
Л. Джин Хён
90'
89'
ГОЛ! 4:1!
К. Мена
ГОЛ! 4:0!
R. Yakuba
Пас отдал
K. Stepien
87'
Замена
И. Ревенко
️️️️
P. Mroziński
84'
81'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
E. Olsson
81'
Замена
M. Kałahur
️️️️
Конрадо
80'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
D. Pila
ГОЛ! 3:0!
R. Yakuba
Пас отдал
D. Abramowicz
78'
Замена
M. Walski
️️️️
J. Blagaic
67'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
М. Косидис
67'
58'
Замена
А. Царенко
️️️️
K. Wendt
Желтая карточка
J. Blagaic
45'
+1
39'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
T. Bobcek
ГОЛ! 2:0!
М. Косидис
Пас отдал
D. Abramowicz
33'
ГОЛ! 1:0!
K. Stepien
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
6
Karl Wendt
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
17
Антон Царенко
АП
10
Сергей Булеца
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
3-2-1-4
12
33
3
5
22
Крачун
8
14
14
Джин Хён
9
Косидис
20
18
3-4-2-1
29
Сарнавский
4
44
97
Конрадо
10
Капич
6
79
6
33
Хлан
30
Мена
89
8
67
Ревенко
67
Ревенко
8
14
Джин Хён
17
17
14
Джин Хён
20
16
16
20
9
Косидис
11
11
9
Косидис
18
10
10
18
97
Конрадо
23
23
97
Конрадо
79
33
33
79
6
17
Царенко
17
Царенко
6
89
27
Вьюнник
27
Вьюнник
89
4
79
79
4
Остались в запасе
Пуща
Лехия
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Пуща - Лехия
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
298
429
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Новости команд
Все
Пуща
Лехия
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+