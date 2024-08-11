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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Легия
Пуща - Легия: обзор матча 11 августа 2024
Пуща
11.08.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 4 тур
2 : 2
Завершен
Легия
17'
А. Крачун (П)
41'
J. Blagaic
14'
Р. Морисита
22'
Б. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Легия
Замена
M. Walski
️️️️
J. Serafin
85'
84'
Желтая карточка
Р. Августиняк
Замена
M. Radecki
️️️️
М. Косидис
84'
80'
Замена
Р. Панков
️️️️
А. Енджейчик
Замена
И. Ревенко
️️️️
P. Mroziński
70'
66'
Замена
M. Alfarela
️️️️
Б. Крамер
66'
Замена
С. Барсия
️️️️
Я. Зиолковски
Пенальти не реализован!
Л. Джин Хён
57'
54'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
К. Гонсалвеш
54'
Замена
М. Гуал
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
M. Cholewiak
️️️️
J. Blagaic
46'
ГОЛ! 2:2!
J. Blagaic
41'
Желтая карточка
M. Siplak
40'
Желтая карточка
J. Blagaic
32'
22'
ГОЛ! 1:2!
Б. Крамер
Пас отдал
Р. Винагре
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крачун
17'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Морисита
Пас отдал
Лукиньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Рея Морисита
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
23
Patryk Kielis
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
67
Бартош Капустка
АП
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
3-2-1-4
12
3
22
Крачун
5
8
33
14
9
Косидис
18
14
Джин Хён
20
4-1-1-2-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
4
Зиолковски
3
Капуади
19
Винагре
5
Гонсалвеш
11
Чодина
25
Морисита
82
Лукиньяс
17
Нсаме
9
Крамер
8
67
Ревенко
67
Ревенко
8
9
Косидис
17
17
9
Косидис
20
11
11
20
14
16
16
14
4
Зиолковски
22
Барсия
22
Барсия
4
Зиолковски
55
Енджейчик
12
Панков
12
Панков
55
Енджейчик
5
Гонсалвеш
8
Августиняк
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
17
Нсаме
28
Гуал
28
Гуал
17
Нсаме
9
Крамер
19
19
9
Крамер
Остались в запасе
Пуща
Легия
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
23
Patryk Kielis
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
87
Габриэль Кобыляк
ВР
23
Патрик Кун
ЛП
67
Бартош Капустка
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
23
Patryk Kielis
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
23
Патрик Кун
ЛП
67
Бартош Капустка
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Пуща - Легия
2
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
11
Количество передач
292
373
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
3450
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