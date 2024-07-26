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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Гурник
Пуща - Гурник: обзор матча 26 июля 2024
Пуща
26.07.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 2
Завершен
Гурник
52'
М. Косидис
60'
J. Serafin
11'
M. Sanchez
56'
D. Rasak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Гурник
89'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
F. Nascimento
Замена
D. Szymonowicz
️️️️
J. Serafin
89'
79'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
L. Podolski
79'
Замена
K. Lukoszek
️️️️
С. Козуки
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Cholewiak
77'
Желтая карточка
K. Stepien
70'
62'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
62'
Замена
️️️️
N. Zielonka
ГОЛ! 2:2!
J. Serafin
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
D. Rasak
Пас отдал
С. Козуки
ГОЛ! 1:1!
М. Косидис
Пас отдал
Л. Джин Хён
52'
50'
Желтая карточка
L. Podolski
50'
Желтая карточка
N. Zielonka
Замена
М. Косидис
️️️️
M. Siplak
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Sanchez
Пас отдал
Л. Захович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Гурник
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Manu Sanchez
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
30
Nikodem Zielonka
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Пуща
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
3-2-2-2
12
3
33
5
67
Ревенко
22
Крачун
14
11
18
14
Джин Хён
4-4-1-2
2
20
Хосема
13
Янжа
26
Яницки
26
23
10
30
41
Козуки
25
90
Захович
14
44
44
14
18
9
Косидис
9
Косидис
18
11
10
10
11
23
18
18
23
41
Козуки
17
17
41
Козуки
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
10
88
Исмахил
88
Исмахил
10
Остались в запасе
Пуща
Гурник
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Пуща - Гурник
1
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
8
Офсайды
1
0
Количество передач
367
549
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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