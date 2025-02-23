Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Пуща
Лехия - Пуща: обзор матча 23 февраля 2025
Лехия
23.02.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 22 тур
0 : 2
Завершен
Пуща
18'
P. Mroziński
61'
А. Крачун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Пуща
84'
Замена
A. Klimek
️️️️
Г. Жуков
Замена
K. Sezonienko
️️️️
Б. Вьюнник
83'
83'
Замена
М. Косидис
️️️️
Г. Барковский
69'
Замена
M. Siplak
️️️️
M. Cholewiak
Замена
А. Царенко
️️️️
М. Хлан
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Крачун
47'
Желтая карточка
И. Ревенко
46'
Замена
И. Ревенко
️️️️
P. Mroziński
Желтая карточка
Р. Капич
32'
30'
Желтая карточка
А. Крачун
Желтая карточка
E. Olsson
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
P. Mroziński
Пас отдал
Г. Барковский
14'
Желтая карточка
P. Mroziński
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
17
Антон Царенко
АП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
3-3-2-2
1
44
4
23
79
99
10
Капич
30
Мена
33
Хлан
27
Вьюнник
89
3-3-3-1
12
8
33
22
Крачун
44
21
Атанасов
3
14
11
7
Жуков
11
Барковский
33
Хлан
17
Царенко
17
Царенко
33
Хлан
27
Вьюнник
79
79
27
Вьюнник
8
67
Ревенко
67
Ревенко
8
7
Жуков
7
7
7
Жуков
11
18
18
11
11
Барковский
9
Косидис
9
Косидис
11
Барковский
Остались в запасе
Лехия
Пуща
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Лехия - Пуща
2
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
0
Количество передач
408
227
Сейвы
1
6
Точность передач %
78
59
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Новости команд
Все
Лехия
Пуща
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+