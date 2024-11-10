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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Пуща
Сталь - Пуща: обзор матча 10 ноября 2024
Сталь
10.11.2024, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
68'
И. Шкурин
74'
И. Шкурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Пуща
89'
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Cholewiak
89'
Замена
M. Walski
️️️️
P. Mroziński
Замена
K. Knap
️️️️
D. Tkacz
88'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
R. Dadok
88'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
А. Яунземс
82'
ГОЛ! 2:0!
И. Шкурин
Пас отдал
R. Dadok
74'
74'
Замена
W. Hajda
️️️️
J. Serafin
73'
Замена
K. Stepien
️️️️
M. Stępień
73'
Замена
J. Blagaic
️️️️
Ł. Sołowiej
ГОЛ! 1:0!
И. Шкурин
Пас отдал
R. Dadok
68'
Замена
R. Assayeg
️️️️
S. Krykun
62'
Замена
И. Шкурин
️️️️
Ł. Wolsztyński
62'
57'
Желтая карточка
А. Крачун
Желтая карточка
Б. Эсселинк
27'
20'
Желтая карточка
R. Yakuba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
44
Sergiy Krykun
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
5
Konrad Stepien
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
2-1-5-1-1
39
3
Эсселинк
96
6
Гилламьер
66
Яунземс
19
23
25
18
44
22
3-2-3-2
12
3
44
8
22
Крачун
27
11
12
14
14
Джин Хён
9
Косидис
66
Яунземс
2
2
66
Яунземс
96
32
32
96
19
20
20
19
44
9
9
44
25
17
Шкурин
17
Шкурин
25
12
5
5
12
8
16
16
8
14
70
70
14
11
10
10
11
27
20
20
27
Остались в запасе
Сталь
Пуща
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
1
Michał Perchel
ВР
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Сталь - Пуща
1
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
494
274
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
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Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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