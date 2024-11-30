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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Пуща
Шленск - Пуща: обзор матча 30 ноября 2024
Шленск
30.11.2024, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 17 тур
0 : 1
Завершен
Пуща
66'
M. Cholewiak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Пуща
90'
+5
Желтая карточка
K. Komar
Желтая карточка
Y. Matsenko
83'
79'
Замена
И. Ревенко
️️️️
K. Stepien
Замена
Y. Matsenko
️️️️
Ł. Bejger
78'
74'
Желтая карточка
D. Abramowicz
73'
Замена
R. Yakuba
️️️️
Л. Джин Хён
Замена
M. Bartolewski
️️️️
К. Куровски
68'
Замена
J. Jezierski
️️️️
М. Жуковски
68'
Замена
С. Муселик
️️️️
С. Джаспер
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
M. Cholewiak
Желтая карточка
P. Schwarz
65'
63'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
J. Blagaic
Замена
Я. Сверчок
️️️️
А. Ортис
60'
57'
Желтая карточка
K. Stepien
Желтая карточка
Т. Балуцэ
42'
Желтая карточка
А. Ортис
27'
18'
Желтая карточка
W. Hajda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
4-1-2-3
12
24
Куровски
5
Петков
3
22
Жуковски
8
Балуцэ
7
16
Ортис
17
19
Джаспер
44
3-2-2-3
12
33
5
8
27
44
70
12
20
14
Джин Хён
9
Косидис
24
Куровски
14
14
24
Куровски
44
33
33
44
22
Жуковски
21
21
22
Жуковски
19
Джаспер
70
Муселик
70
Муселик
19
Джаспер
16
Ортис
10
Сверчок
10
Сверчок
16
Ортис
5
67
Ревенко
67
Ревенко
5
14
Джин Хён
3
3
14
Джин Хён
20
11
11
20
Остались в запасе
Шленск
Пуща
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
1
Michał Perchel
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Шленск - Пуща
4
4
Всего ударов по воротам
27
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
15
Офсайды
0
4
Количество передач
457
232
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
11727 из 42771 зрителей (27%)
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