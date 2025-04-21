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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Радомяк
Пуща - Радомяк: обзор матча 21 апреля 2025
Пуща
21.04.2025, понедельник, 13:15
Польша. Экстракласа, 29 тур
2 : 2
Завершен
Радомяк
85'
A. Klimek
90+1'
R. Yakuba
69'
К. Пестка
86'
M. Kaput
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Радомяк
ГОЛ! 2:2!
R. Yakuba
90'
+1
86'
ГОЛ! 1:2!
M. Kaput
Пас отдал
J. Grzesik
ГОЛ! 1:1!
A. Klimek
85'
84'
Замена
Б. Жордау
️️️️
R. Alves
Желтая карточка
P. Mroziński
83'
Замена
M. Radecki
️️️️
J. Serafin
74'
Замена
J. Blagaic
️️️️
H. Tomalski
74'
73'
Замена
S. Kingue
️️️️
П. Энрике
73'
Замена
C.
️️️️
R. Wolski
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Пестка
Пас отдал
R. Wolski
65'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
C. Donis
65'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
А. Тапсоба
Замена
A. Klimek
️️️️
M. Cholewiak
63'
Замена
М. Косидис
️️️️
Г. Барковский
63'
59'
Желтая карточка
M. Kaput
51'
Желтая карточка
C. Donis
Желтая карточка
Я. Атанасов
44'
44'
Желтая карточка
R. Wolski
Желтая карточка
J. Serafin
35'
Желтая карточка
D. Abramowicz
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
7
Capita
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
3-3-2-2
12
3
33
5
44
21
Атанасов
8
11
14
10
11
Барковский
4-5-1
1
15
Бюрх
97
Агузуль
23
Энрике
33
Пестка
27
28
77
10
13
15
Тапсоба
11
7
7
11
14
17
17
14
11
Барковский
9
Косидис
9
Косидис
11
Барковский
10
20
20
10
10
6
Жордау
6
Жордау
10
77
10
Голубицкас
10
Голубицкас
77
15
Тапсоба
9
Дадашов
9
Дадашов
15
Тапсоба
23
Энрике
14
14
23
Энрике
27
7
7
27
Остались в запасе
Пуща
Радомяк
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Пуща - Радомяк
4
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
12
Офсайды
3
0
Количество передач
285
323
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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