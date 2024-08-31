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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Корона
Пуща - Корона: обзор матча 31 августа 2024
Пуща
31.08.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 7 тур
0 : 0
Завершен
Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Корона
90'
+2
Желтая карточка
S. Nagamatsu
Замена
D. Szymonowicz
️️️️
P. Mroziński
83'
Замена
W. Hajda
️️️️
M. Siplak
83'
80'
Замена
Д. Трехо
️️️️
P. Nuno
80'
Замена
W. Kamiński
️️️️
Y. Hofmeister
77'
Желтая карточка
Y. Hofmeister
71'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Remacle
71'
Замена
В. Длугош
️️️️
H. Zwozny
Замена
M. Walski
️️️️
J. Serafin
71'
Замена
M. Radecki
️️️️
M. Cholewiak
60'
Замена
J. Blagaic
️️️️
М. Косидис
60'
Желтая карточка
Л. Джин Хён
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
3-2-2-3
12
3
33
5
22
Крачун
8
14
11
9
Косидис
18
14
Джин Хён
4-5-1
1
Деконски
55
37
11
66
9
Шикавка
27
18
8
6
9
8
44
44
8
18
70
70
18
11
17
17
11
14
16
16
14
9
Косидис
20
20
9
Косидис
18
27
27
18
8
10
10
8
27
21
Трехо
21
Трехо
27
37
71
Длугош
71
Длугош
37
Остались в запасе
Пуща
Корона
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Пуща - Корона
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
19
Офсайды
1
1
Количество передач
241
426
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
2411
Новости команд
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Корона
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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