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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Заглембе
Пуща - Заглембе: обзор матча 10 февраля 2025
Пуща
10.02.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 2
Завершен
Заглембе
45+1'
М. Косидис
46'
D. Kurminowski
56'
D. Kurminowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Заглембе
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дабровски
Желтая карточка
M. Radecki
90'
+4
90'
+4
Замена
L. Fritzson
️️️️
К. Шмит
90'
Замена
A. Wozniak
️️️️
D. Kurminowski
Замена
R. Kidric
️️️️
M. Stępień
89'
87'
Замена
D. Michalski
️️️️
М. Вдовяк
Замена
M. Radecki
️️️️
J. Serafin
82'
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
P. Mroziński
82'
Замена
J. Blagaic
️️️️
A. Klimek
67'
56'
ГОЛ! 1:2!
D. Kurminowski
Желтая карточка
Г. Барковский
55'
46'
ГОЛ! 1:1!
D. Kurminowski
46'
Замена
M. Nalepa
️️️️
A. Abrahamsson
ГОЛ! 1:0!
М. Косидис
Пас отдал
M. Stępień
45'
+1
33'
Желтая карточка
J. Jach (pen.)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Заглембе
34
Michał Matys
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
3-2-2-2
12
8
5
33
22
Крачун
44
14
12
11
Барковский
9
Косидис
2-4-1-3
30
Гладун
3
5
8
Дабровски
6
7
21
Пенько
7
Вдовяк
33
7
Шмит
91
8
27
27
8
7
7
14
17
17
14
12
45
45
12
20
20
7
Вдовяк
4
4
7
Вдовяк
3
25
25
3
7
Шмит
14
14
7
Шмит
91
11
11
91
Остались в запасе
Пуща
Заглембе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
34
Michał Matys
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
18
M. Siplak
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
34
Michał Matys
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Пуща - Заглембе
2
2
Всего ударов по воротам
15
24
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
13
Офсайды
2
1
Количество передач
351
262
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
7
9
Удары из пределов штрафной
11
17
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Gryckiewicz, Patryk, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
1400
Новости команд
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