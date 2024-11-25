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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Видзев
Пуща - Видзев: обзор матча 25 ноября 2024
Пуща
25.11.2024, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
2 : 0
Завершен
Видзев
19'
D. Abramowicz
45+3'
М. Косидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Видзев
Замена
R. Kidric
️️️️
М. Косидис
89'
Желтая карточка
Ł. Sołowiej
88'
Замена
M. Radecki
️️️️
J. Blagaic
81'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Stępień
81'
78'
Замена
К. Хайризи
️️️️
Ю. Шеху
78'
Замена
H. Sobol
️️️️
И. Рондич
74'
Желтая карточка
Ю. Шеху
73'
Желтая карточка
F. Álvarez
69'
Вторая желтая
M. Żyro
Желтая карточка
J. Serafin
65'
46'
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
46'
Замена
J. Łukowski
️️️️
J. Sypek
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Косидис
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
M. Żyro
ГОЛ! 1:0!
D. Abramowicz
Пас отдал
Ł. Sołowiej
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
5
Konrad Stepien
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
9
Artur Siemaszko
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
4-3-3
12
5
44
33
27
14
70
12
9
Косидис
20
14
Джин Хён
3-1-4-2
12
Гикевич
91
4
2
Козловски
6
Шеху
10
37
Керк
78
15
Рондич
15
7
12
9
9
12
20
17
17
20
9
Косидис
45
45
9
Косидис
6
Шеху
28
Хайризи
28
Хайризи
6
Шеху
7
14
14
7
78
18
Гонг
18
Гонг
78
15
Рондич
9
9
15
Рондич
Остались в запасе
Пуща
Видзев
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Пуща - Видзев
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
18
14
Офсайды
3
0
Количество передач
249
473
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
1243
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