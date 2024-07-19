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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Пуща
Ягеллония - Пуща: обзор матча 19 июля 2024
Ягеллония
19.07.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 1 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
78'
Нене
90+8'
Л. Диаби-Фадига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Пуща
ГОЛ! 2:0!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
А. Дигес
90'
+8
Желтая карточка
С. Абрамович
90'
+5
90'
+2
Замена
J. Blagaic
️️️️
J. Serafin
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
87'
83'
Желтая карточка
K. Stepien
81'
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Siplak
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
81'
ГОЛ! 1:0!
Нене
78'
76'
Желтая карточка
А. Крачун
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
К. Хансен
62'
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
62'
Желтая карточка
М. Скшипчак
55'
46'
Замена
K. Stepien
️️️️
D. Abramowicz
46'
Замена
Л. Джин Хён
️️️️
M. Walski
41'
Желтая карточка
D. Abramowicz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
18
Нене
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Пуща
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
2-2-2-1-3
50
Абрамович
72
Скшипчак
61
Сачек
10
Нгуямба
6
Романчук
14
11
Марчук
9
Пулулу
99
Хансен
11
Имас
26
Дигес
3-2-3-1
12
44
22
Крачун
3
33
67
Ревенко
14
16
11
18
99
Хансен
8
Моутинью
8
Моутинью
99
Хансен
14
18
Нене
18
Нене
14
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
33
5
5
33
14
20
20
14
16
14
Джин Хён
14
Джин Хён
16
18
10
10
18
Остались в запасе
Ягеллония
Пуща
1
Макс Стриек
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
Остались в запасе
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Ягеллония - Пуща
3
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
9
24
Офсайды
1
4
Количество передач
537
257
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
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Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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