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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Пуща
Легия - Пуща: обзор матча 15 февраля 2025
Легия
15.02.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 21 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
15'
Б. Капустка
35'
С. Капуади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Пуща
87'
Желтая карточка
Г. Жуков
86'
Желтая карточка
М. Косидис
Желтая карточка
П. Вшолек
86'
Замена
O. Olewinski
️️️️
М. Ойеделе
85'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Р. Винагре
84'
73'
Замена
Г. Жуков
️️️️
A. Klimek
Замена
К. Чодина
️️️️
Ю. Элитим
64'
63'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
M. Stępień
Замена
W. Urbański
️️️️
В. Бичахчян
63'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
С. Капуади
53'
46'
Замена
R. Yakuba
️️️️
M. Siplak
46'
Замена
А. Крачун
️️️️
J. Blagaic
46'
Замена
Г. Барковский
️️️️
Ł. Sołowiej
ГОЛ! 2:0!
С. Капуади
Пас отдал
Я. Зиолковски
35'
34'
Желтая карточка
K. Stepien
ГОЛ! 1:0!
Б. Капустка
Пас отдал
Р. Морисита
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
52
Oliwier Olewinski
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ковачевич
19
Винагре
3
Капуади
4
Зиолковски
8
Ойеделе
22
Элитим
21
Бичахчян
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
4-3-3
12
44
8
5
27
14
12
7
18
20
9
Косидис
3
Капуади
55
Енджейчик
55
Енджейчик
3
Капуади
8
Ойеделе
52
52
8
Ойеделе
19
Винагре
8
Августиняк
8
Августиняк
19
Винагре
21
Бичахчян
53
53
21
Бичахчян
22
Элитим
11
Чодина
11
Чодина
22
Элитим
18
3
3
18
20
22
Крачун
22
Крачун
20
7
7
Жуков
7
Жуков
7
12
11
11
12
27
11
Барковский
11
Барковский
27
Остались в запасе
Легия
Пуща
25
Каспер Тобиаш
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Легия - Пуща
1
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
12
10
Офсайды
4
2
Количество передач
370
310
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
68
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Войска Польского
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