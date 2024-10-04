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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - ГКС Катовице
Пуща - ГКС Катовице: обзор матча 04 октября 2024
Пуща
04.10.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 11 тур
0 : 6
Завершен
ГКС Катовице
31'
М. Ковальчик
41'
S. Bergier
57'
O. Repka
73'
А. Ендрых (П)
77'
Б. Новак (П)
86'
Я. Антчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - ГКС Катовице
86'
ГОЛ! 0:6!
Я. Антчак
Замена
M. Stępień
️️️️
K. Stepien
82'
82'
Замена
Я. Антчак
️️️️
М. Василевский
78'
Замена
B. Baranowicz
️️️️
М. Ковальчик
78'
Замена
A. Komor
️️️️
L. Klemenz
78'
Замена
M. Marzec
️️️️
А. Червински
77'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Б. Новак
73'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Ендрых
Замена
K. Okoniewski
️️️️
W. Hajda
71'
Замена
H. Tomalski
️️️️
А. Крачун
71'
68'
Желтая карточка
L. Klemenz
57'
ГОЛ! 0:3!
O. Repka
Пас отдал
Б. Новак
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
R. Yakuba
55'
46'
Замена
Х. Галан
️️️️
S. Bergier
Замена
J. Serafin
️️️️
M. Walski
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
S. Bergier
Пас отдал
O. Repka
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковальчик
Пас отдал
L. Klemenz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
28
Igor Pieprzyca
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
3-2-2-3
1
5
3
22
Крачун
33
8
16
70
18
9
Косидис
14
Джин Хён
4-3-1-2
1
6
30
Червински
2
Кууск
4
Ендрых
77
Ковальчик
6
23
Василевский
27
Новак
11
99
3
27
27
3
5
12
12
5
16
14
14
16
22
Крачун
10
10
22
Крачун
70
29
29
70
6
14
14
6
30
Червински
17
17
30
Червински
77
Ковальчик
21
21
77
Ковальчик
23
Василевский
74
Антчак
74
Антчак
23
Василевский
99
8
Галан
8
Галан
99
Остались в запасе
Пуща
ГКС Катовице
12
Kewin Komar
ВР
17
Mateusz Radecki
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
28
Igor Pieprzyca
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
12
Kewin Komar
ВР
17
Mateusz Radecki
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
28
Igor Pieprzyca
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Пуща - ГКС Катовице
1
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
289
321
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Новости команд
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