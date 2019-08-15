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Кипр. Первый дивизион
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Пафос
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€ 26 млн
Пафос - новости команды
Пафос
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Сайт:
http://pafosfc.com.cy/
Тренер:
Рикарду Са Пинту
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Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
7 сентября
8
«Пафос» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Пафос» – «Динамо Сити»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Динамо» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Динамо Сити» – «Пафос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15 августа
19
«Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Пафос» – «Зальцбург»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
11 августа
12
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
7 августа
11
«Зальцбург» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Зальцбург» – «Пафос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Фото
Экс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
3 августа
1
Трансляция
«Пафос» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Пафос» – «Хайдук»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
19 июля
6
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
30 января
1
«Пафос» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января
«Пафос» – «Славия»: прогноз и ставки на матч 28 января 2026 с коэффициентом 1.85
27 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Трансляция
«Челси» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026
21 января
На Кипре шокированы зарплатой Карседо в «Спартаке»
11 января
10
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Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавил «Пафос» вместо ушедшего в «Спартак» Карседо
11 января
Селюк одним словом описал нового тренера «Спартака»
10 января
3
Талалаев следил за новым тренером «Спартака»: «Вы игры «Пафоса» смотрели?»
9 января
3
Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавит «Пафос» вместо ушедшего в «Спартак» Карседо
9 января
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Карседо расплакался перед уходом в «Спартак»
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