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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Состав
€ 26 млн
Пафос - состав команды
Пафос
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Сайт:
http://pafosfc.com.cy/
Тренер:
Рикарду Са Пинту
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Майецки Радослав
Вра
26
€ 2.5 млн
1
Гортер Джей
Вра
26
€ 0.7 млн
2
Заге Йорам
Защ
20
€ 1.8 млн
77
Коррейя Жоау
Защ
30
€ 1.3 млн
5
Гольдар Давид
Защ
32
€ 0.7 млн
14
Иоанну Николас
Защ
30
€ 0.7 млн
3
Ммае Сэми
Защ
30
€ 0.5 млн
4
Луис Давид
Защ
39
€ 0.175 млн
35
Франклим Педро
Защ
22
€ 0.125 млн
72
Kosmas Ioannou
Защ
-
23
Jonatás Noro
Защ
-
6
Гуга
Пол
29
€ 2.8 млн
30
Драгомир Влад
Пол
27
€ 2.2 млн
88
Пепе
Пол
29
€ 2.2 млн
26
Суньич Иван
Пол
29
€ 2 млн
8
Кина Домингуш
Пол
26
€ 1.2 млн
12
Сема Кен
Пол
32
€ 0.8 млн
50
Бриту Алешандре
Пол
21
€ 0.175 млн
60
Christos Efzona
Пол
-
13
Нгамале Муми
Нап
32
€ 2.5 млн
18
Жажа
Нап
25
€ 1.3 млн
33
Силва Андерсон
Нап
28
€ 1 млн
18
Леле
Нап
28
€ 0.9 млн
7
Бруно
Нап
32
€ 0.75 млн
20
Тейшейра Габриэл
Нап
26
-
71
Michalis Papastylianou
Нап
-
9
Mons Bassouamina
Нап
-
17
Afonso Patrão
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 8, нападающих: 9
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