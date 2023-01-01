Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Результаты
€ 26 млн
Пафос - результаты матчей
Пафос
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Сайт:
http://pafosfc.com.cy/
Тренер:
Рикарду Са Пинту
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Кипр. Первый Дивизион. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Лига Европы. 2026/2027
Кипр. Кубок. 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион. 2023/2024
13.09 | 19:00
АЕК
0 : 1
Пафос
07.09 | 19:00
Пафос
0 : 0
Олимпиакос Никосия
30.08 | 20:00
Кармиотисса
0 : 3
Пафос
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
5
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
7
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+