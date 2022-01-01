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Кипр. Первый дивизион
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Пафос
Расписание
€ 26 млн
Пафос - расписание матчей
Пафос
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Сайт:
http://pafosfc.com.cy/
Тренер:
Рикарду Са Пинту
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
18.09 | 20:00
Пафос
- : -
АЕЛ
11.10 | 18:00
Анортосис
- : -
Пафос
15.10 | 22:00
Аталанта
- : -
Пафос
17.10 | 19:00
Пафос
- : -
АПОЭЛ
22.10 | 19:45
Пафос
- : -
Рига
24.10 | 19:00
Неа Саламис Фамагуста
- : -
Пафос
31.10 | 20:00
Аполлон
- : -
Пафос
05.11 | 23:00
Твенте
- : -
Пафос
07.11 | 20:00
Пафос
- : -
Омония 29-го мая
21.11 | 20:00
Омония Арадипу
- : -
Пафос
26.11 | 20:45
Пафос
- : -
Мидтьюлланд
28.11 | 20:00
Пафос
- : -
Арис
01.12 | 20:00
Омония
- : -
Пафос
05.12 | 20:00
Пафос
- : -
Красава ЕНИ
10.12 | 23:00
Мьеллбю
- : -
Пафос
12.12 | 20:00
Пафос
- : -
Кармиотисса
17.12 | 23:00
Пафос
- : -
Хартс
19.12 | 20:00
Олимпиакос Никосия
- : -
Пафос
02.01 | 20:00
Пафос
- : -
АЕК
09.01 | 20:00
АЕЛ
- : -
Пафос
12.01 | 20:00
Пафос
- : -
Анортосис
16.01 | 20:00
АПОЭЛ
- : -
Пафос
23.01 | 20:00
Пафос
- : -
Неа Саламис Фамагуста
30.01 | 20:00
Пафос
- : -
Аполлон
06.02 | 20:00
Омония 29-го мая
- : -
Пафос
13.02 | 20:00
Пафос
- : -
Омония Арадипу
20.02 | 20:00
Арис
- : -
Пафос
27.02 | 20:00
Пафос
- : -
Омония
06.03 | 20:00
Красава ЕНИ
- : -
Пафос
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