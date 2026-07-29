Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским «Пафосом» и хорватским «Хайдуком Сплит» пройдет 30 июля 2026 года. Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2 и теперь вынуждены отыгрываться, однако их текущая форма оставляет желать лучшего – три поражения подряд и всего четыре забитых мяча в пяти последних матчах. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество, не проигрывают в семи из девяти последних встреч и обладают одной из лучших защит в квалификации, пропуская в среднем 0.40 гола за последние пять игр. Сможет ли «Пафос» использовать поддержку родных трибун и прервать свою неудачную серию, чтобы сотворить сенсацию, или «Хайдук» продолжит свою надежную игру и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Пафос» подходит к ответной игре в кризисной ситуации: команда проиграла три последних матча, забив в них всего один гол. В среднем за последние пять игр киприоты забивают 0.80 гола, а пропускают 1.40, что говорит о слабой атаке и нестабильной обороне. В первом матче они не смогли забить «Хайдуку» и уступили 0:2, что показало их проблемы против организованной защиты. Домашняя поддержка может добавить эмоций, но вряд ли компенсирует разницу в классе и отсутствие игровой формы. Им нужно забивать минимум дважды и не пропускать, но против обороны, которая редко ошибается, это выглядит крайне сложной задачей.

«Хайдук Сплит» демонстрирует впечатляющую оборонительную устойчивость: в последних пяти матчах команда пропустила всего два гола (в среднем 0.40 за игру) и не пропускает в пяти из семи последних встреч. При этом хорваты стабильно забивают в восьми матчах подряд, а в первом матче они дважды поразили ворота соперника. Имея преимущество в два мяча, гости будут действовать от обороны, рассчитывая на контратаки, и их атака, регулярно забивающая, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. «Хайдук» не проигрывает в семи из девяти последних матчей и имеет опыт прохождения квалификационных раундов, что делает их явным фаворитом.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хайдук Сплит» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче они как минимум не проиграют. «Пафос» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного мяча, а сами хорваты наверняка найдут свои моменты на контратаках. Победа «Хайдука» с минимальным счетом или ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Хайдук» одержал победу 2:0, что дает хорватам психологическое преимущество. Текущая форма «Хайдука» (надежная оборона, стабильная атака) и кризис «Пафоса» (три поражения подряд, низкая результативность) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Пафос» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч Лига Европы, 2 раунд Пафос 4 : 0 Хайдук Лига Европы, 2 раунд Пафос 4 : 0 Хайдук Лига Европы, 2 раунд Хайдук 2 : 0 Пафос

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Хайдук Сплит» сумеет не проиграть «Пафосу» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Хорватский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Хайдук» практически не пропускает в последних матчах, а «Пафос» забивает в среднем 0.80 гола за игру, гости должны сдержать натиск и добиться нужного результата. Ставка на победу «Хайдука» за 3.60 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Пафосом» и «Хайдуком Сплит» состоится 30 июля 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.