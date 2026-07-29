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«Пафос» – «Хайдук»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 8:01
Пафос - Хайдук
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «Хайдука»
Сделать ставку

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между кипрским «Пафосом» и хорватским «Хайдуком Сплит» пройдет 30 июля 2026 года. Хозяева уступили в первом матче со счетом 0:2 и теперь вынуждены отыгрываться, однако их текущая форма оставляет желать лучшего – три поражения подряд и всего четыре забитых мяча в пяти последних матчах. Гости, напротив, имеют комфортное преимущество, не проигрывают в семи из девяти последних встреч и обладают одной из лучших защит в квалификации, пропуская в среднем 0.40 гола за последние пять игр. Сможет ли «Пафос» использовать поддержку родных трибун и прервать свою неудачную серию, чтобы сотворить сенсацию, или «Хайдук» продолжит свою надежную игру и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Пафос» подходит к ответной игре в кризисной ситуации: команда проиграла три последних матча, забив в них всего один гол. В среднем за последние пять игр киприоты забивают 0.80 гола, а пропускают 1.40, что говорит о слабой атаке и нестабильной обороне. В первом матче они не смогли забить «Хайдуку» и уступили 0:2, что показало их проблемы против организованной защиты. Домашняя поддержка может добавить эмоций, но вряд ли компенсирует разницу в классе и отсутствие игровой формы. Им нужно забивать минимум дважды и не пропускать, но против обороны, которая редко ошибается, это выглядит крайне сложной задачей.

«Хайдук Сплит» демонстрирует впечатляющую оборонительную устойчивость: в последних пяти матчах команда пропустила всего два гола (в среднем 0.40 за игру) и не пропускает в пяти из семи последних встреч. При этом хорваты стабильно забивают в восьми матчах подряд, а в первом матче они дважды поразили ворота соперника. Имея преимущество в два мяча, гости будут действовать от обороны, рассчитывая на контратаки, и их атака, регулярно забивающая, способна использовать свободные зоны, которые появятся у хозяев. «Хайдук» не проигрывает в семи из девяти последних матчей и имеет опыт прохождения квалификационных раундов, что делает их явным фаворитом.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Хайдук Сплит» пройдет в следующий раунд, а в этом конкретном матче они как минимум не проиграют. «Пафос» будет атаковать, но оборона гостей слишком надежна, чтобы пропустить больше одного мяча, а сами хорваты наверняка найдут свои моменты на контратаках. Победа «Хайдука» с минимальным счетом или ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Хайдук» одержал победу 2:0, что дает хорватам психологическое преимущество. Текущая форма «Хайдука» (надежная оборона, стабильная атака) и кризис «Пафоса» (три поражения подряд, низкая результативность) указывают на то, что гости должны как минимум не проиграть. «Пафос» дома сильнее, но против такого соперника их домашняя серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
5
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Гуга
АП
11
Жажа
ПВ
20
G. Teixeira
ЦФ
18
Леле
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Хайдук
33
Toni Silić
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Šimun Hrgović
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
22
Mathieu Acapandié
ЦЗ
9
Dalisson de Almeida
ЦП
26
Adam Huram
ЦП
4
Adrion Pajaziti
ЦП
21
Rokas Pukštas
ЦП
11
Michele Šego
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
50
Алешандре Бриту
ОП
88
Пепе
ЦП
80
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
47
Murad Mammadov
ЦФ
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
8
Нико Сигур
ОП
19
Etnik Brruti
ЦП
16
Anđelo Šutalo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
44
Dante Stipica
ЦФ
20
Alberto del Moral
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-1-1-2-3
99
Майецки
5
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
26
Суньич
8
Кина
6
Гуга
11
Жажа
7
Бруно
18
Леле
20
3-2-4-1
33
5
Ван Хоренбек
15
Марешич
22
17
Мельняк
32
26
4
21
9
11
8
Кина
77
Коррейя
77
Коррейя
8
Кина
14
Иоанну
12
Сема
12
Сема
14
Иоанну
20
50
Бриту
50
Бриту
20
6
Гуга
88
Пепе
88
Пепе
6
Гуга
11
Жажа
30
Драгомир
30
Драгомир
11
Жажа
26
Суньич
47
47
26
Суньич
15
Марешич
36
36
15
Марешич
22
8
Сигур
8
Сигур
22
9
16
16
9
26
7
Саньянг
7
Саньянг
26
4
20
20
4
32
10
Ливайя
10
Ливайя
32
Остались в запасе
Пафос
Хайдук
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
80
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
80
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Гонсало Гарсия

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Хайдук Сплит» сумеет не проиграть «Пафосу» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив преимущество, добытое в первой встрече. Хорватский клуб имеет надежную оборону и стабильную атаку, тогда как хозяева вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Хайдук» практически не пропускает в последних матчах, а «Пафос» забивает в среднем 0.80 гола за игру, гости должны сдержать натиск и добиться нужного результата. Ставка на победу «Хайдука» за 3.60 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Пафосом» и «Хайдуком Сплит» состоится 30 июля 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Пафос» – «Хайдук»: смотреть онлайн

3.60
Победа «Хайдука»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Хайдук Пафос
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