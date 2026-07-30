Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пафос» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Пафос» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 18:50
Пафос
30.07.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Хайдук
40' Гуга 90+1' Д. Гольдар 93' Г. Тейшейра 117' Ж. Коррейя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Гуга
АП
11
Жажа
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
18
Леле
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
22
Матье Акапандье
ПЗ
9
Далиссон де Алмейда
ЦП
26
Adam Huram
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
50
Алешандре Бриту
ОП
88
Пепе
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
47
Murad Mammadov
ЦФ
Хайдук
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
19
Etnik Brruti
ЦП
16
Анджело Шутало
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
44
Dante Stipica
ЦФ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
3-1-1-2-3
99
Майецки
3
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
26
Суньич
8
Кина
6
Гуга
11
Жажа
7
Бруно
18
Леле
20
Тейшейра
3-2-4-1
33
Силич
32
Хргович
5
Ван Хоренбек
15
Марешич
22
Акапандье
17
Мельняк
26
4
Паязити
21
Пукштас
9
де Алмейда
11
Шего
8
Кина
77
Коррейя
77
Коррейя
8
Кина
14
Иоанну
12
Сема
12
Сема
14
Иоанну
20
Тейшейра
50
Бриту
50
Бриту
20
Тейшейра
6
Гуга
88
Пепе
88
Пепе
6
Гуга
11
Жажа
30
Драгомир
30
Драгомир
11
Жажа
26
Суньич
47
47
26
Суньич
15
Марешич
36
36
15
Марешич
22
Акапандье
14
Сигур
14
Сигур
22
Акапандье
9
де Алмейда
16
Шутало
16
Шутало
9
де Алмейда
26
7
Саньянг
7
Саньянг
26
4
Паязити
20
Дель Мораль
20
Дель Мораль
4
Паязити
32
Хргович
10
Ливайя
10
Ливайя
32
Хргович
Остались в запасе
Пафос
Хайдук
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
60
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
60
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Пафос - Хайдук
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Хайдука», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Хайдук»

«Пафос» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Хайдук Пафос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+