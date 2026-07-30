30.07.2026, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
3-1-1-2-3
99
Майецки
3
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
26
Суньич
8
Кина
6
Гуга
11
Жажа
7
Бруно
18
Леле
20
Тейшейра
3-2-4-1
33
Силич
32
Хргович
5
Ван Хоренбек
15
Марешич
22
Акапандье
17
Мельняк
26
4
Паязити
21
Пукштас
9
де Алмейда
11
Шего
8
Кина
77
Коррейя
77
Коррейя
8
Кина
14
Иоанну
12
Сема
12
Сема
14
Иоанну
20
Тейшейра
50
Бриту
50
Бриту
20
Тейшейра
6
Гуга
88
Пепе
88
Пепе
6
Гуга
11
Жажа
30
Драгомир
30
Драгомир
11
Жажа
26
Суньич
47
47
26
Суньич
15
Марешич
36
36
15
Марешич
22
Акапандье
14
Сигур
14
Сигур
22
Акапандье
9
де Алмейда
16
Шутало
16
Шутало
9
де Алмейда
26
7
Саньянг
7
Саньянг
26
4
Паязити
20
Дель Мораль
20
Дель Мораль
4
Паязити
32
Хргович
10
Ливайя
10
Ливайя
32
Хргович
Остались в запасе
Пафос
Хайдук
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
60
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
60
Christos Efzona
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивица Ивушич
ВР
37
Noa Skoko
ЦЗ
38
L. Hodak
ЦЗ
14
Ron Raçi
ЦЗ
19
Etnik Brruti
ЦП
44
Dante Stipica
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Гонсало Гарсия
Статистика матча Пафос - Хайдук
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Хайдука», 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Хайдук»
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Источник: «Бомбардир»