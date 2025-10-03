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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Торпедо Миасс
Новости
€ 3 млн
Торпедо Миасс - новости команды
Миасс
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Труд
Сайт:
http://torpedo74.com/
Тренер:
Владимир Федоров
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Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Трансляция
«Торпедо Миасс» – «Волна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Торпедо Миасс» – «Волна»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
«Кубань» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.03 10:25
«Торпедо Миасс» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.27 10:46
«Калуга» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.09.20 10:13
«Торпедо Миасс» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.05 08:46
«Иртыш» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.29 12:01
«Торпедо Миасс» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.23 08:44
«Торпедо Миасс» – «Волна»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 1.75
2025.08.19 10:40
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20
2025.08.15 21:00
«Торпедо Миасс» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.08 10:24
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.01 08:47
«Авангард» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.20
2025.07.25 08:53
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо Миасс» – «Велес»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:36
Прогноз на точный счeт матча «Волгарь» – «Торпедо Миасс»: Вторая лига А, 8 июня 2025
2025.06.07 12:11
Видео
Тренер чемпионского «Спартака» сбежал с пресс-конференции после матча Второй лиги
2025.05.31 13:58
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Прогноз на точный счет матча «Торпедо Миасс» – «Родина-2»: Вторая лига А, 1 июня 2025
2025.05.31 10:04
Прогноз на точный счет матча «Торпедо Миасс» – «Челябинск»: Вторая лига А, 28 мая 2025
2025.05.27 10:21
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Кострома» – «Торпедо Миасс»: Вторая лига А, 24 мая 2025
2025.05.23 11:17
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