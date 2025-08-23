Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо Миасс» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80

23 августа 2025 8:34
Торпедо Миасс - Кубань
24 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Ничья
Сделать ставку

В шестом туре Второй лиги А встретятся соседи по таблице – «Торпедо Миасс» и «Кубань». Обе команды стартовали неудачно, набрав по 6 очков за пять туров, и пока не могут выйти на стабильный уровень. Матч обещает стать напряжeнным, ведь для обоих коллективов это шанс прервать серии без побед и закрепиться в середине таблицы.

«Торпедо Миасс»

Хозяева не выигрывают три тура подряд, в последних матчах чередуя ничьи и поражения. Команда пропускает в восьми встречах подряд, что делает оборону главной проблемой. В атаке «Торпедо Миасс» также не впечатляет: четыре гола в пяти матчах – один из худших показателей в лиге. Средние цифры последних встреч – 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру.

Особенно тревожно выглядит статистика домашних игр – шесть матчей без побед. При этом даже против равных соперников «Торпедо» часто теряет концентрацию в концовках, что оборачивается потерей очков.

«Кубань»

Гости также не могут похвастаться успехами: пять матчей без побед и три ничьи подряд. Команда сыграла осторожно, но в атаке забила всего четыре мяча за пять туров. При этом оборона нестабильна – семь пропущенных, в среднем 1.40 за игру.

Несмотря на все трудности, «Кубань» выглядит более сбалансированной в атаке, создаeт моменты и старается действовать разнообразно. Но слабая реализация и регулярные ошибки в обороне мешают добывать результат.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Не выигрывает дома 6 матчей подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Не побеждает в 3 турах подряд

«Кубань»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Три ничьи подряд в чемпионате

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Кубань
0 : 1
11.05.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 3
23.03.2025
Кубань

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Кубань»

Матч ожидается равным: обе команды находятся в кризисе результатов и с трудом забивают. У «Кубани» больше потенциала в атаке, но еe оборона уязвима. «Торпедо Миасс» будет цепляться за очки дома, но статистика явно не в пользу хозяев. Наиболее вероятный исход – низовой матч с минимальным количеством голов, где ничья выглядит логичным результатом.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.75

1.80
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Кубань Торпедо Миасс
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 