В шестом туре Второй лиги А встретятся соседи по таблице – «Торпедо Миасс» и «Кубань». Обе команды стартовали неудачно, набрав по 6 очков за пять туров, и пока не могут выйти на стабильный уровень. Матч обещает стать напряжeнным, ведь для обоих коллективов это шанс прервать серии без побед и закрепиться в середине таблицы.

«Торпедо Миасс»

Хозяева не выигрывают три тура подряд, в последних матчах чередуя ничьи и поражения. Команда пропускает в восьми встречах подряд, что делает оборону главной проблемой. В атаке «Торпедо Миасс» также не впечатляет: четыре гола в пяти матчах – один из худших показателей в лиге. Средние цифры последних встреч – 0.80 забитого и 1.00 пропущенного за игру.

Особенно тревожно выглядит статистика домашних игр – шесть матчей без побед. При этом даже против равных соперников «Торпедо» часто теряет концентрацию в концовках, что оборачивается потерей очков.

«Кубань»

Гости также не могут похвастаться успехами: пять матчей без побед и три ничьи подряд. Команда сыграла осторожно, но в атаке забила всего четыре мяча за пять туров. При этом оборона нестабильна – семь пропущенных, в среднем 1.40 за игру.

Несмотря на все трудности, «Кубань» выглядит более сбалансированной в атаке, создаeт моменты и старается действовать разнообразно. Но слабая реализация и регулярные ошибки в обороне мешают добывать результат.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Не выигрывает дома 6 матчей подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Не побеждает в 3 турах подряд

«Кубань»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних встречах

Три ничьи подряд в чемпионате

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Кубань»

Матч ожидается равным: обе команды находятся в кризисе результатов и с трудом забивают. У «Кубани» больше потенциала в атаке, но еe оборона уязвима. «Торпедо Миасс» будет цепляться за очки дома, но статистика явно не в пользу хозяев. Наиболее вероятный исход – низовой матч с минимальным количеством голов, где ничья выглядит логичным результатом.

Рекомендованные ставки: