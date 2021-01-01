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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Торпедо Миасс
Результаты
€ 3 млн
Торпедо Миасс - результаты матчей
Миасс
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Труд
Сайт:
http://torpedo74.com/
Тренер:
Владимир Федоров
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Вторая лига. Группа 4. 2022/2023
Россия. ФНЛ 2. Группа 4. 2021/2022
Россия. Кубок. 2021/2022
13.09 | 13:00
Торпедо Миасс
3 : 1
Иртыш
05.09 | 13:00
Зенит-2
2 : 0
Торпедо Миасс
30.08 | 17:00
Динамо Ставрополь
1 : 2
Торпедо Миасс
22.08 | 14:00
Торпедо Миасс
5 : 0
Амкар-Пермь
16.08 | 16:00
Тюмень
4 : 3
Торпедо Миасс
01.08 | 14:00
Иртыш
2 : 0
Торпедо Миасс
25.07 | 14:00
Торпедо Миасс
0 : 1
Зенит-2
18.07 | 14:00
Торпедо Миасс
0 : 2
Динамо-2
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