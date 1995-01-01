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    Торпедо Миасс - результаты

    Город Миасс
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт torpedo74.com/
    Стадион Труд
    Тренер Дмитрий Емельянов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    6 тур
    		12 ноября, суббота 12:00 Торпедо Миасс 3:0 Носта
    16 тур
    		1 ноября, вторник 12:00 Торпедо Миасс 3:2 Динамо
    15 тур
    		29 октября, суббота 12:00 Торпедо Миасс 0:4 Иртыш
    14 тур
    		22 октября, суббота 16:00 Оренбург-2 0:0 Торпедо Миасс
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:4 Тюмень
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 2:1 Торпедо Миасс
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:2 Челябинск
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Тюмень 1:2 Торпедо Миасс
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:2 Оренбург-2
    8 тур
    		9 сентября, пятница 16:00 Иртыш 0:0 Торпедо Миасс
    7 тур
    		6 сентября, вторник 12:30 Динамо 1:1 Торпедо Миасс
    17 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Носта 0:2 Торпедо Миасс
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Амкар-Пермь 4:0 Торпедо Миасс
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:2 Химик-Август
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 13:00 Новосибирск 0:1 Торпедо Миасс
    2 тур
    		31 июля, воскресенье 12:30 Урал-2 1:2 Торпедо Миасс
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:1 Зенит-Ижевск
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