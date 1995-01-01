Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
|6 тур
|12 ноября, суббота
|12:00
|Торпедо Миасс
|3:0
|Носта
|16 тур
|1 ноября, вторник
|12:00
|Торпедо Миасс
|3:2
|Динамо
|15 тур
|29 октября, суббота
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Иртыш
|14 тур
|22 октября, суббота
|16:00
|Оренбург-2
|0:0
|Торпедо Миасс
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:4
|Тюмень
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|2:1
|Торпедо Миасс
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|0:2
|Челябинск
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Тюмень
|1:2
|Торпедо Миасс
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Торпедо Миасс
|1:2
|Оренбург-2
|8 тур
|9 сентября, пятница
|16:00
|Иртыш
|0:0
|Торпедо Миасс
|7 тур
|6 сентября, вторник
|12:30
|Динамо
|1:1
|Торпедо Миасс
|17 тур
|27 августа, суббота
|16:00
|Носта
|0:2
|Торпедо Миасс
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|15:00
|Амкар-Пермь
|4:0
|Торпедо Миасс
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|14:00
|Торпедо Миасс
|1:2
|Химик-Август
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|0:1
|Торпедо Миасс
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|12:30
|Урал-2
|1:2
|Торпедо Миасс
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|14:00
|Торпедо Миасс
|1:1
|Зенит-Ижевск