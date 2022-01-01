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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Торпедо Миасс
Состав
€ 3 млн
Торпедо Миасс - состав команды
Миасс
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Труд
Сайт:
http://torpedo74.com/
Тренер:
Владимир Федоров
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
27
Ковалев Роман
Вра
34
€ 0.15 млн
97
Филиппов Роман
Вра
21
-
77
Беззубов Вячеслав
Вра
23
-
57
Албастов Артем
Вра
-
5
Лопатько Евгений
Защ
30
€ 0.25 млн
67
Ткачук Роман
Защ
39
€ 0.2 млн
8
Палкин Василий
Защ
22
€ 0.125 млн
19
Цикишев Виталий
Защ
21
€ 0.1 млн
27
Горовых Даниил
Защ
29
€ 0.1 млн
69
Черепанов Семен
Защ
24
€ 0.075 млн
61
Столбов Семен
Защ
23
€ 0.075 млн
2
Балахонов Александр
Защ
24
€ 0.025 млн
17
Шведов Андрей
Защ
20
€ 0.025 млн
44
Попов Владимир
Защ
47
-
68
Павлов Дмитрий
Защ
30
-
50
Югалдин Дмитрий
Пол
24
€ 0.3 млн
22
Кузьмин Дмитрий
Пол
28
€ 0.225 млн
68
Павлов Дмитрий
Пол
21
€ 0.15 млн
58
Ибрагимов Евгений
Пол
22
€ 0.075 млн
18
Макаров Макар
Пол
22
€ 0.075 млн
23
Прутов Дмитрий
Пол
34
€ 0.075 млн
17
Котельников Иван
Пол
24
€ 0.05 млн
66
Слободчиков Максим
Пол
24
-
11
Анферов Роман
Пол
-
90
Борисенко Григорий
Нап
24
€ 0.225 млн
50
Файзуллин Дэнис
Нап
25
€ 0.2 млн
10
Хлынов Никита
Нап
24
€ 0.175 млн
21
Ульяновский Владимир
Нап
22
€ 0.15 млн
7
Замятин Денис
Нап
38
€ 0.05 млн
46
Тарасов Максим
Нап
25
€ 0.025 млн
44
Тарасов Ярослав
Нап
21
-
69
Якименко Максим
Нап
22
-
84
Ларин Алексей
Нап
23
-
90
Килин Егор
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 10
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