9 августа на поле стадиона в Миассе состоится встреча 4-го тура Второй лиги А, где местное «Торпедо» примет «Калугу». Оба клуба стартовали достаточно уверенно: хозяева идут на 4-й строчке с 5 очками, гости – третьи с 6 баллами. Обе команды показывают стабильную результативность, но имеют проблемы в обороне, что делает матч потенциально богатым на голевые моменты.

«Торпедо Миасс»

Команда начала сезон с ничьей против «Мурома» (2:2), затем одержала победу над «Авангардом» (2:1) и в последнем туре сыграла вничью с «Родиной-2» (1:1). В последних 5 матчах во всех турнирах «Торпедо Миасс» забило 6 мячей, при этом пропустив 11. Средний показатель пропущенных – 2,20 за игру, что указывает на серьeзные проблемы в защите. Однако атакующая линия стабильно забивает: команда отличилась в 4 матчах подряд.

«Калуга»

Гости начали сезон с поражения от «Иртыша» (1:2), но затем обыграли «Муром» (1:0) и «Авангард Курск» (2:1). В последних 5 встречах «Калуга» забила 5 мячей и пропустила 6, при этом отличается стабильностью впереди – забивает в каждом из 4 последних матчей. На выезде команда играет организованно, набрав очки в 6 из 8 прошлых гостевых встреч лиги, и умеет действовать прагматично, минимизируя риски.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

3 матча без поражений в лиге

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1,20 забито и 2,20 пропущено за 5 игр

Пропускает в 8 матчах подряд

«Калуга»

2 победы в 3 турах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 1,00 забито и 1,20 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых встреч

Прогноз на матч

Обе команды находятся в неплохой форме и регулярно забивают, но их оборона не выглядит надeжной. «Торпедо Миасс» активно играет дома и часто идeт вперeд большими силами, что даeт соперникам пространство для контратак. «Калуга» же предпочитает выжидать и использовать ошибки соперника. Исходя из статистики, оптимальным вариантом выглядит ставка на обмен голами: и хозяева, и гости имеют серию результативных матчей и не отличаются надeжностью в защите.

Рекомендованные ставки