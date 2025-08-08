Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо Миасс» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 9 августа 2025 с коэффициентом 1.80

08 августа 2025 10:44
Торпедо Миасс - Калуга
09 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

9 августа на поле стадиона в Миассе состоится встреча 4-го тура Второй лиги А, где местное «Торпедо» примет «Калугу». Оба клуба стартовали достаточно уверенно: хозяева идут на 4-й строчке с 5 очками, гости – третьи с 6 баллами. Обе команды показывают стабильную результативность, но имеют проблемы в обороне, что делает матч потенциально богатым на голевые моменты.

«Торпедо Миасс»

Команда начала сезон с ничьей против «Мурома» (2:2), затем одержала победу над «Авангардом» (2:1) и в последнем туре сыграла вничью с «Родиной-2» (1:1). В последних 5 матчах во всех турнирах «Торпедо Миасс» забило 6 мячей, при этом пропустив 11. Средний показатель пропущенных – 2,20 за игру, что указывает на серьeзные проблемы в защите. Однако атакующая линия стабильно забивает: команда отличилась в 4 матчах подряд.

«Калуга»

Гости начали сезон с поражения от «Иртыша» (1:2), но затем обыграли «Муром» (1:0) и «Авангард Курск» (2:1). В последних 5 встречах «Калуга» забила 5 мячей и пропустила 6, при этом отличается стабильностью впереди – забивает в каждом из 4 последних матчей. На выезде команда играет организованно, набрав очки в 6 из 8 прошлых гостевых встреч лиги, и умеет действовать прагматично, минимизируя риски.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • 3 матча без поражений в лиге
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1,20 забито и 2,20 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Калуга»

  • 2 победы в 3 турах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1,00 забито и 1,20 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых встреч

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
1.67
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга

Прогноз на матч

Обе команды находятся в неплохой форме и регулярно забивают, но их оборона не выглядит надeжной. «Торпедо Миасс» активно играет дома и часто идeт вперeд большими силами, что даeт соперникам пространство для контратак. «Калуга» же предпочитает выжидать и использовать ошибки соперника. Исходя из статистики, оптимальным вариантом выглядит ставка на обмен голами: и хозяева, и гости имеют серию результативных матчей и не отличаются надeжностью в защите.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Калуга Торпедо Миасс
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 