20 августа в Миассе на стадионе Trud пройдeт матч второго раунда Пути регионов Кубка России, в котором встретятся «Торпедо Миасс» и «Волна». Обе команды представляют Вторую лигу, однако подходят к этой кубковой встрече с разным настроением: хозяева долго не могут выиграть дома, а гости демонстрируют стабильную результативность. Матч обещает быть плотным и результативным, ведь и «Торпедо Миасс», и «Волна» часто забивают и пропускают.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса в последних турах Второй лиги показывает нестабильные результаты. После уверенной выездной победы над «Авангардом» (2:1), последовали три ничьих подряд – с «Калугой», «Родиной-2» и «Муромом». В последнем туре «Торпедо» уступило «Динамо» из Владивостока 0:2, вновь подтвердив трудности в атаке на выезде.

В среднем за 5 последних матчей «Торпедо Миасс» забивает 1.2 гола, а пропускает 1.4. Особенно настораживает домашняя серия: три ничьи кряду на своeм поле и 10 подряд матчей с пропущенными голами. Это говорит о проблемах в обороне и неустойчивой игре в родных стенах. Тем не менее команда отличается неплохой атакой – забивала в 5 из 7 последних матчей.

«Волна»

Клуб из Ковернино подходит к матчу в позитивной форме: в пяти последних встречах команда одержала четыре победы и лишь раз проиграла – в упорной игре против «Амкара» (1:2). На выезде «Волна» смотрится уверенно: победы над «Уралом-2» и «Рубином-2» подтверждают боеспособность команды в гостях.

По статистике, в среднем за 5 последних матчей «Волна» забивает 1.6 гола и пропускает 1.2. Команда демонстрирует стабильную реализацию: забивает в 7 последних играх подряд. Однако и защита не безупречна – в 5 из 7 встреч команда пропускает. Это делает матчи с участием «Волны» результативными и интересными для ставок.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Пропустили в 10 последних матчах

3 ничьи подряд дома

В 5 из 7 матчей забивали

Средняя результативность: 1.2 забитых и 1.4 пропущенных за матч

«Волна»

7 матчей подряд забивают

Победы в 4 из 5 последних матчей

Пропускают в 5 из 7 игр

Средняя результативность: 1.6 забитых и 1.2 пропущенных за матч

Прогноз на матч

Обе команды показывают результативный футбол и склонны к ошибкам в обороне. «Торпедо Миасс» стабильно пропускает, а «Волна» забивает в каждой игре. Также у гостей лучшая форма и более уверенные выездные выступления. При этом хозяева не выглядят безнадeжно, особенно в атаке. Сценарий, в котором обе команды отличатся, выглядит логичным. Дополнительную уверенность в этом даeт серия «Торпедо» без сухих матчей и высокая результативность «Волны».

