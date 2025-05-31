1 июня в 16-м туре Второй лиги А сойдутся соседи по турнирной таблице – «Торпедо Миасс» и «Родина-2». Обе команды испытывают трудности в сезоне: хозяева борются за каждый балл, а гости не знают побед уже девять матчей подряд. Игра обещает быть напряжeнной, но с минимальным количеством результативных действий, учитывая низкую результативность обеих сторон в последних турах.

«Торпедо Миасс»

Хозяева подходят к матчу на 10-й позиции с 12 очками. Команда выиграла последнюю встречу у «Челябинска» со счeтом 2:0 и продемонстрировала хорошую организацию в обороне. Несмотря на это, в пяти последних играх было забито всего 3 мяча, при 6 пропущенных. В целом, «Торпедо Миасс» стабильно действует в защите, но испытывает трудности в создании моментов у чужих ворот.

Результаты команды колеблются, но домашняя площадка остаeтся плюсом. В последних матчах на своeм поле была ничья с «Ленинградцем» и крупное поражение от «Волги», однако команда способна навязать борьбу даже более сильным соперникам.

«Родина-2»

Гости занимают 9-е место, опережая «Торпедо Миасс» всего на одно очко. Команда переживает кризис: 9 матчей без побед и серия неудач, в которых не удаeтся даже стабильно забивать. За 5 последних игр «Родина-2» отметилась лишь двумя голами, при 7 пропущенных. Особенно слабо коллектив играет в нападении – в 7 из 9 матчей команда не смогла поразить ворота соперников.

Последняя ничья с «Ленинградцем» (2:2) показала, что команда ещe борется, но системных улучшений в игре пока не видно. Ошибки в обороне и низкая результативность делают «Родину-2» уязвимой, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Победа над «Челябинском» 2:0 в последнем туре

3 гола и 6 пропущенных в 5 последних матчах

В среднем: 0.60 забитых и 1.20 пропущенных за игру

«Родина-2»

9 матчей подряд без побед

2 гола за 5 последних игр

В среднем: 0.40 забитых и 1.40 пропущенных за матч

Не забивала в 7 из 9 предыдущих матчей

Личные встречи 0% (0) 100% (3) 0% (0) 2 Забитых мячей 2 0.67 В среднем за матч 0.67 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Родина-2 0 : 0 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур Родина-2 1 : 1 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур Торпедо Миасс 1 : 1 Родина-2

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Родина-2»

Слабая форма «Родины-2» и неуверенная игра в атаке у обеих команд указывают на то, что матч, скорее всего, пройдeт в низком темпе с минимальным числом голов. «Торпедо Миасс» выглядит предпочтительнее на фоне последней победы, домашнего статуса и чуть более стабильной игры в обороне. Возможен минимальный успех хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Торпедо Миасс».

Рекомендованные ставки: