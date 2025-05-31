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Прогноз на точный счет матча «Торпедо Миасс» – «Родина-2»: Вторая лига А, 1 июня 2025

31 мая 2025 10:15
Торпедо Миасс - Родина-2
01 июн. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
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5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Торпедо Миасс»
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1 июня в 16-м туре Второй лиги А сойдутся соседи по турнирной таблице – «Торпедо Миасс» и «Родина-2». Обе команды испытывают трудности в сезоне: хозяева борются за каждый балл, а гости не знают побед уже девять матчей подряд. Игра обещает быть напряжeнной, но с минимальным количеством результативных действий, учитывая низкую результативность обеих сторон в последних турах.

«Торпедо Миасс»

Хозяева подходят к матчу на 10-й позиции с 12 очками. Команда выиграла последнюю встречу у «Челябинска» со счeтом 2:0 и продемонстрировала хорошую организацию в обороне. Несмотря на это, в пяти последних играх было забито всего 3 мяча, при 6 пропущенных. В целом, «Торпедо Миасс» стабильно действует в защите, но испытывает трудности в создании моментов у чужих ворот.

Результаты команды колеблются, но домашняя площадка остаeтся плюсом. В последних матчах на своeм поле была ничья с «Ленинградцем» и крупное поражение от «Волги», однако команда способна навязать борьбу даже более сильным соперникам.

«Родина-2»

Гости занимают 9-е место, опережая «Торпедо Миасс» всего на одно очко. Команда переживает кризис: 9 матчей без побед и серия неудач, в которых не удаeтся даже стабильно забивать. За 5 последних игр «Родина-2» отметилась лишь двумя голами, при 7 пропущенных. Особенно слабо коллектив играет в нападении – в 7 из 9 матчей команда не смогла поразить ворота соперников.

Последняя ничья с «Ленинградцем» (2:2) показала, что команда ещe борется, но системных улучшений в игре пока не видно. Ошибки в обороне и низкая результативность делают «Родину-2» уязвимой, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Победа над «Челябинском» 2:0 в последнем туре
  • 3 гола и 6 пропущенных в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забитых и 1.20 пропущенных за игру

«Родина-2»

  • 9 матчей подряд без побед
  • 2 гола за 5 последних игр
  • В среднем: 0.40 забитых и 1.40 пропущенных за матч
  • Не забивала в 7 из 9 предыдущих матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (3)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
0.67
В среднем за матч
0.67
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
0 : 0
19.04.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Родина-2
1 : 1
16.11.2024
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Торпедо Миасс
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20.07.2024
Родина-2

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Родина-2»

Слабая форма «Родины-2» и неуверенная игра в атаке у обеих команд указывают на то, что матч, скорее всего, пройдeт в низком темпе с минимальным числом голов. «Торпедо Миасс» выглядит предпочтительнее на фоне последней победы, домашнего статуса и чуть более стабильной игры в обороне. Возможен минимальный успех хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Торпедо Миасс».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Торпедо Миасс» – коэффициент 5.80
  • Победа «Торпедо Миасс» – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Родина-2» меньше 1 – коэффициент 1.62

5.80
Точный счёт 1:0 в пользу «Торпедо Миасс»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина-2 Торпедо Миасс
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