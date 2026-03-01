Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родина-2 - Торпедо Миасс: обзор матча 01 марта 2026

Родина-2
01.03.2026, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо Миасс
30' Д. Маркитесов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Торпедо Миасс
Завершен
Желтая карточка
Данил Ладоха
90' +4
90'
Желтая карточка
Никита Хлынов
Замена
Арсений Хорин ️️️️➡️️ Руслан Мальцев
84'
Желтая карточка
Дмитрий Маркитесов
82'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Самко
73'
Замена
️️️️➡️️ Артем Бирюков
73'
62'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
62'
Замена
Никита Хлынов ️️️️➡️️ Даниил Горовых
46'
Замена
️️️️➡️️ Никита Фадеев
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Маркитесов
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
58
Данил Ладоха
ВР
96
Руслан Мальцев
ЛЗ
5
Денис Мушкарин
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЛЗ
87
Андрей Стефанишин
ПЗ
24
Артем Бирюков
ПЗ
95
Даниил Чернышев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЛП
12
Дмитрий Маркитесов
ЦП
70
Владислав Самко
ПП
92
Глеб Князев
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
69
Семен Черепанов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ПЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
8
Даниил Горовых
ЛП
50
Денис Файзуллин
ЛП
6
Евгений Ибрагимов
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПП
10
Никита Фадеев
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Родина-2
44
Павел Баранов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
76
Никита Савин
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
Торпедо Миасс
7
Денис Замятин
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
3-2-3-1
58
Ладоха
24
Бирюков
96
Мальцев
5
Мушкарин
82
Алехин
95
Чернышев
30
Данилин
12
Маркитесов
70
Самко
92
Князев
4-5-1
27
Ковалев
67
Ткачук
5
Лопатько
69
Черепанов
22
Кузьмин
10
Фадеев
90
Борисенко
8
Горовых
6
Ибрагимов
50
Файзуллин
21
Рубанов
Данилин
76
Савин
76
Савин
Данилин
96
Мальцев
80
Хорин
80
Хорин
96
Мальцев
8
Горовых
10
Хлынов
10
Хлынов
8
Горовых
Остались в запасе
Родина-2
Торпедо Миасс
44
Павел Баранов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
7
Денис Замятин
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Остались в запасе
44
Павел Баранов
ЦЗ
10
Магомед Омаров
ЦЗ
27
Кирилл Ларионов
ЦЗ
83
Aleksandr Lazarev
ЦЗ
28
Матвей Бурлаков
ЦЗ
79
Даниэль Свинцов
ЦЗ
35
Роман Тарасов
ЦЗ
57
Роман Копылов
ЦЗ
69
Астемир Хежев
ЦЗ
22
Иван Возрастов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Денис Замятин
ЦЗ
7
Максим Тарасов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Владимир Федоров
Статистика матча Родина-2 - Торпедо Миасс
2
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
14
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Информация о матче
Главный судья:
A. Zubov
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Новости команд
Все
Родина-2
Торпедо Миасс
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля, 10:20
«Сибирь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.47
28 марта, 09:32
«Динамо Владивосток» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.57
10 октября 2025, 09:24
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая, 08:59
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая, 08:36
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля, 10:29
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта, 09:40
«Кубань» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75
3 октября 2025, 10:25
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Родина-2
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Родина-2
1 : 1
17.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 