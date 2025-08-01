Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.15

01 августа 2025 8:14
Торпедо Миасс - Родина-2
02 авг. 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Родины-2»
Сделать ставку

2 августа в Миассе состоится матч третьего тура Второй лиги А, в котором местное «Торпедо» примет «Родину-2». Обе команды уверенно начали сезон, однако гостевой коллектив из Москвы демонстрирует более яркую атакующую игру. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают и не отличаются надeжной обороной.

«Торпедо Миасс»

Хозяева провели два тура с четырьмя набранными очками, но их оборона вызывает серьeзные вопросы. Команда пропускает в каждом из последних семи матчей, а в пяти крайних играх получила 12 голов. При этом «Торпедо» способно огрызнуться в атаке – команда забивает на протяжении трeх матчей подряд. В прошлом туре коллектив одержал важную победу на выезде над «Авангардом» (2:1), но до этого оступался и в контрольных встречах, и в стартовом туре против «Мурома».

«Родина-2»

«Родина-2» уверенно лидирует в своей группе, набрав шесть очков после двух туров. В последнем матче москвичи разгромили «Кубань» со счeтом 3:1, а ранее уверенно справились с «Авангардом» на выезде. Команда набрала потрясающий атакующий ритм – 12 забитых мячей за пять игр. Однако и оборона не идеальна: восемь пропущенных голов за тот же отрезок. Ставка на давление и интенсивность себя оправдывает, и сейчас «Родина-2» выглядит сильнее по качеству игры.

Факты о командах:

«Торпедо Миасс»

  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Одержал победу над «Авангардом» со счeтом 2:1

«Родина-2»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Уверенно лидирует с 6 очками после 2 туров

Личные встречи
0% (0)
80% (4)
20% (1)
3
Забитых мячей
4
0.6
В среднем за матч
0.8
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.08.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
01.06.2025
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Родина-2
0 : 0
19.04.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Родина-2
1 : 1
16.11.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
20.07.2024
Родина-2

Прогноз на матч

Матч обещает быть открытым и результативным: «Торпедо Миасс» продолжает испытывать трудности в обороне, а «Родина-2» регулярно наказывает соперников за малейшие ошибки. Москвичи находятся в хорошем тонусе и на бумаге выглядят предпочтительнее. Однако у хозяев есть шанс забить при поддержке домашних трибун. Оптимальной ставкой станет победа гостей, а также можно ожидать голов от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Родины-2» – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

2.15
Победа «Родины-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Родина-2 Торпедо Миасс
Другие прогнозы
16.08.2025
14:30
2.05
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла - Ньюкасл
Победа «Астон Виллы»
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.61
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд - Вест Хэм
победа «Вест Хэма» с форой 0
16.08.2025
17:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания - Тюмень
Победа «Алании»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 