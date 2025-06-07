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Прогноз на точный счёт матча «Волгарь» – «Торпедо Миасс»: Вторая лига А, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:35
Волгарь - Торпедо Миасс
08 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Волгаря»
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8 июня в 17-м туре Второй лиги А в Астрахани «Волгарь» сыграет против «Торпедо Миасс». Обе команды переживают нестабильный период, но их положение в таблице и мотивация разительно отличаются: хозяева всe ещe борются за зону плей-офф, а гости пытаются выбраться из нижней части таблицы.

«Волгарь»

Астраханская команда занимает 6-е место с 21 очком после 16 туров. Однако последние результаты тревожат: три матча подряд без побед, два из которых завершились поражениями. В этих встречах команда пропустила пять голов, а сама отличилась лишь дважды. В среднем за последние 5 матчей «Волгарь» забивает 0.80 гола и пропускает 1.20. Несмотря на проблемный отрезок, команда способна на качественную игру – победа над «ПФК Кубань» и ничья с «Ленинградцем» говорят о том, что потенциал у коллектива есть, но его реализация нестабильна.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса идeт на 10-й строчке с 12 очками, и форма коллектива остаeтся слабой. В последних пяти турах «Торпедо» проиграл трижды, забив всего 3 мяча (0.60 в среднем) и пропустив 7 (1.40 в среднем). При этом единственная победа пришлась на матч против «Челябинска» (2:0), но уже в следующем туре «Торпедо» уступил дома «Родине-2» (0:1). Гостевая форма также оставляет желать лучшего – в двух последних выездных матчах команда не забила ни одного гола. Основная проблема – слабая атака и несбалансированная игра в обороне.

Факты о командах:

«Волгарь»

  • 3 матча подряд без побед
  • В среднем пропускает 1.20 гола за матч
  • В среднем забивает 0.80 гола за матч
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Торпедо Миасс»

  • 3 поражения в последних 5 турах
  • В среднем забивает 0.60 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.40 гола за матч
  • Проиграл 3 из 4 последних выездов без забитых мячей

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Волгарь
2 : 0
08.06.2025
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
23.04.2025
Волгарь

Прогноз на матч

На фоне текущей формы обе команды выглядят уязвимыми, но у «Волгаря» есть фактор домашнего поля и чуть более стабильная структура игры. У «Торпедо Миасс» проблемы в атаке не позволяют рассчитывать на результативность, особенно в гостях. «Волгарь» не выглядит безупречно, но играет компактнее и организованнее. Учитывая статистику, наиболее вероятен сценарий с минимальной победой хозяев. Игра вряд ли получится результативной – обе команды не отличаются высокой результативностью, а ставки стоит делать на тотал меньше и победу «Волгаря».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Волгаря».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Волгаря» – коэффициент 6.00
  • Победа «Волгаря» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Торпедо Миасс» меньше 1 – коэффициент 1.65
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.70

6.00
Точный счёт 1:0 в пользу «Волгаря»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Волгарь
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