8 июня в 17-м туре Второй лиги А в Астрахани «Волгарь» сыграет против «Торпедо Миасс». Обе команды переживают нестабильный период, но их положение в таблице и мотивация разительно отличаются: хозяева всe ещe борются за зону плей-офф, а гости пытаются выбраться из нижней части таблицы.

«Волгарь»

Астраханская команда занимает 6-е место с 21 очком после 16 туров. Однако последние результаты тревожат: три матча подряд без побед, два из которых завершились поражениями. В этих встречах команда пропустила пять голов, а сама отличилась лишь дважды. В среднем за последние 5 матчей «Волгарь» забивает 0.80 гола и пропускает 1.20. Несмотря на проблемный отрезок, команда способна на качественную игру – победа над «ПФК Кубань» и ничья с «Ленинградцем» говорят о том, что потенциал у коллектива есть, но его реализация нестабильна.

«Торпедо Миасс»

Команда из Миасса идeт на 10-й строчке с 12 очками, и форма коллектива остаeтся слабой. В последних пяти турах «Торпедо» проиграл трижды, забив всего 3 мяча (0.60 в среднем) и пропустив 7 (1.40 в среднем). При этом единственная победа пришлась на матч против «Челябинска» (2:0), но уже в следующем туре «Торпедо» уступил дома «Родине-2» (0:1). Гостевая форма также оставляет желать лучшего – в двух последних выездных матчах команда не забила ни одного гола. Основная проблема – слабая атака и несбалансированная игра в обороне.

Факты о командах:

«Волгарь»

3 матча подряд без побед

В среднем пропускает 1.20 гола за матч

В среднем забивает 0.80 гола за матч

Пропускает в 3 последних матчах

«Торпедо Миасс»

3 поражения в последних 5 турах

В среднем забивает 0.60 гола за матч

В среднем пропускает 1.40 гола за матч

Проиграл 3 из 4 последних выездов без забитых мячей

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 1.5 В среднем за матч 0.5 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур Волгарь 2 : 0 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Торпедо Миасс 1 : 1 Волгарь

Прогноз на матч

На фоне текущей формы обе команды выглядят уязвимыми, но у «Волгаря» есть фактор домашнего поля и чуть более стабильная структура игры. У «Торпедо Миасс» проблемы в атаке не позволяют рассчитывать на результативность, особенно в гостях. «Волгарь» не выглядит безупречно, но играет компактнее и организованнее. Учитывая статистику, наиболее вероятен сценарий с минимальной победой хозяев. Игра вряд ли получится результативной – обе команды не отличаются высокой результативностью, а ставки стоит делать на тотал меньше и победу «Волгаря».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Волгаря».

Рекомендованные ставки: