Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо Миасс» – «Волна»: кто победит в матче 3-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:00
Торпедо Миасс - Волна
26 авг. 2026, среда 14:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.70
Победа «Волны»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3-го раунда Кубка России между «Торпедо Миасс» и «Волной» пройдет 26 августа 2026 года. Команды уже встречались в прошлом розыгрыше на этой же стадии – тогда соперники не выявили победителя в основное время (0:0), а в серии пенальти сильнее оказалась «Волна». Хозяева подходят к игре с яркой атакующей формой, забивая в среднем два гола за матч, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, демонстрируют баланс: они не проигрывают в пяти последних встречах, редко пропускают и стабильно забивают. Кто же пройдет в следующий раунд – команда, делающая ставку на атаку, или коллектив, который нашел баланс и помнит, как обыгрывать этого соперника?

Кто победит в матче

«Торпедо Миасс» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы взять реванш за прошлогоднее кубковое поражение. В пяти последних матчах хозяева забивают в среднем 2,00 гола за игру, а их голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять игр, а в десяти из двенадцати последних встреч «Торпедо» пропускал. В предыдущем раунде Кубка России они обыграли «Ижевск» (2:1), а в чемпионате разгромили «Амкар» (5:0) и одержали волевую победу над «Тюменью» (4:3). Хозяева умеют забивать, но их защита может стать решающим фактором против организованного соперника.

«Волна» подходит к игре с более сбалансированными показателями. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке забивает в среднем 2,00 гола за игру – столько же, сколько и хозяева. При этом оборона гостей действует значительно надeжнее: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, хотя в трeх последних встречах они пропускали. В Кубке России «Волна» уже прошла «Тюмень» (2:1), а в чемпионате обыграла «Металлург Липецк» (3:2) и «Зенит Пензу» (2:0). Гости имеют психологическое преимущество после победы над «Торпедо» в прошлом сезоне и выглядят более целостным коллективом.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Торпедо Миасс», «Волна» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне и стабильности. Победа гостей в прошлом кубковом матче добавляет им уверенности. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Волны» в основное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в прошлом розыгрыше Кубка России на этой же стадии. Тогда «Торпедо Миасс» и «Волна» сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти победу одержали гости. Текущая форма «Волны» – пять матчей без поражений с надeжной обороной, тогда как «Торпедо» много забивает, но регулярно пропускает. Это даeт гостям психологическое и игровое преимущество перед предстоящей встречей.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
0.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Миасс
0 : 1
26.08.2026
Волна
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо Миасс
0 : 1
26.08.2026
Волна
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс
0 : 0
20.08.2025
Волна

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
69
Максим Якименко
ЛЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЛЗ
6
Евгений Ибрагимов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ПЗ
23
Дмитрий Прутов
ПЗ
8
Василий Палкин
ПЗ
7
Денис Замятин
ЛП
46
Максим Тарасов
ПП
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Волна
1
Иван Мигунов
ВР
11
Nikita Romanov
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ЛЗ
21
Денис Кайков
ПЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
7
Артемий Гунько
ЛП
90
Иван Северянов
ЛП
52
Иван Ананьев
ЦП
88
Александр Попович
ПП
14
Алексей Титков
ПП
8
Михаил Заботкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прошин
Торпедо Миасс
61
Семен Столбов
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЛЗ
90
Егор Килин
ЦЗ
11
Роман Анферов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
19
Максим Слободчиков
ЛП
44
Ярослав Тарасов
ЦФ
Волна
6
Руслан Казаков
ЛЗ
22
Дмитрий Ребров
ЦЗ
10
Кирилл Богданец
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ПЗ
30
Александр Волков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЛП
91
Никита Чугунов
ЦФ
3-2-2-1
27
Ковалев
69
Якименко
50
Югалдин
22
Кузьмин
6
Ибрагимов
8
Палкин
7
Замятин
46
Тарасов
21
Ульяновский
4-5-1
1
Мигунов
77
Губиев
21
Кайков
11
Romanov
4
Абрамов
14
Титков
88
Попович
7
Гунько
52
Ананьев
90
Северянов
8
Заботкин
50
Югалдин
61
Столбов
61
Столбов
50
Югалдин
69
Якименко
5
Лопатько
5
Лопатько
69
Якименко
7
Замятин
19
Слободчиков
19
Слободчиков
7
Замятин
21
Ульяновский
44
Тарасов
44
Тарасов
21
Ульяновский
11
Romanov
6
Казаков
6
Казаков
11
Romanov
77
Губиев
47
Савицкий
47
Савицкий
77
Губиев
21
Кайков
30
Волков
30
Волков
21
Кайков
7
Гунько
76
Гаврилов
76
Гаврилов
7
Гунько
8
Заботкин
91
Чугунов
91
Чугунов
8
Заботкин
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Волна
90
Егор Килин
ЦЗ
11
Роман Анферов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
22
Дмитрий Ребров
ЦЗ
10
Кирилл Богданец
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Прошин
Остались в запасе
90
Егор Килин
ЦЗ
11
Роман Анферов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ЦЗ
10
Кирилл Богданец
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Андрей Прошин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Волны» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их стабильные результаты и победа в очной встрече год назад делают их фаворитами, несмотря на атакующий потенциал хозяев. «Торпедо Миасс» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Волны» с коэффициентом 2,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Торпедо Миасс» и «Волной» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Торпедо Миасс» – «Волна»: смотреть онлайн.

2.70
Победа «Волны»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Волна Торпедо Миасс
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+