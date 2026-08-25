Матч 3-го раунда Кубка России между «Торпедо Миасс» и «Волной» пройдет 26 августа 2026 года. Команды уже встречались в прошлом розыгрыше на этой же стадии – тогда соперники не выявили победителя в основное время (0:0), а в серии пенальти сильнее оказалась «Волна». Хозяева подходят к игре с яркой атакующей формой, забивая в среднем два гола за матч, но их оборона регулярно пропускает. Гости, напротив, демонстрируют баланс: они не проигрывают в пяти последних встречах, редко пропускают и стабильно забивают. Кто же пройдет в следующий раунд – команда, делающая ставку на атаку, или коллектив, который нашел баланс и помнит, как обыгрывать этого соперника?

Кто победит в матче

«Торпедо Миасс» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы взять реванш за прошлогоднее кубковое поражение. В пяти последних матчах хозяева забивают в среднем 2,00 гола за игру, а их голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона действует нестабильно: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять игр, а в десяти из двенадцати последних встреч «Торпедо» пропускал. В предыдущем раунде Кубка России они обыграли «Ижевск» (2:1), а в чемпионате разгромили «Амкар» (5:0) и одержали волевую победу над «Тюменью» (4:3). Хозяева умеют забивать, но их защита может стать решающим фактором против организованного соперника.

«Волна» подходит к игре с более сбалансированными показателями. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в атаке забивает в среднем 2,00 гола за игру – столько же, сколько и хозяева. При этом оборона гостей действует значительно надeжнее: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей, хотя в трeх последних встречах они пропускали. В Кубке России «Волна» уже прошла «Тюмень» (2:1), а в чемпионате обыграла «Металлург Липецк» (3:2) и «Зенит Пензу» (2:0). Гости имеют психологическое преимущество после победы над «Торпедо» в прошлом сезоне и выглядят более целостным коллективом.

Итоговый вывод: несмотря на атакующий потенциал «Торпедо Миасс», «Волна» выглядит предпочтительнее благодаря лучшей обороне и стабильности. Победа гостей в прошлом кубковом матче добавляет им уверенности. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Волны» в основное время.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в прошлом розыгрыше Кубка России на этой же стадии. Тогда «Торпедо Миасс» и «Волна» сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти победу одержали гости. Текущая форма «Волны» – пять матчей без поражений с надeжной обороной, тогда как «Торпедо» много забивает, но регулярно пропускает. Это даeт гостям психологическое и игровое преимущество перед предстоящей встречей.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 0.5 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Россия. Кубок, 1/8 финала Торпедо Миасс 0 : 1 Волна Россия. Кубок, 1/8 финала Торпедо Миасс 0 : 1 Волна Россия. Кубок, 2 раунд Торпедо Миасс 0 : 0 Волна

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Волны» в основное время. Более надeжная оборона гостей, их стабильные результаты и победа в очной встрече год назад делают их фаворитами, несмотря на атакующий потенциал хозяев. «Торпедо Миасс» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Волны» с коэффициентом 2,70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Торпедо Миасс» и «Волной» состоится 26 августа 2026 года и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.