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Прогноз на точный счёт матча «Торпедо Миасс» – «Велес»: Вторая лига А, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:47
Торпедо Миасс - Велес
14 июн. 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
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7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Велеса»
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14 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Торпедо Миасс» сыграет на своeм поле против «Велеса». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы: хозяева занимают 10-е место с 12 очками, а гости идут седьмыми, набрав 21 очко. Оба клуба нуждаются в очках: «Торпедо Миасс» – в борьбе за выживание, «Велес» – за укрепление в середине таблицы и возможное продвижение выше.

«Торпедо Миасс»

Форма уральской команды вызывает серьeзные опасения: в последних пяти матчах они проиграли четыре раза, пропустив при этом 9 мячей и забив только 2. Команда страдает как в обороне, так и в атаке – в среднем 0.40 забитых и 1.80 пропущенных гола за игру. Победа над «Челябинском» (2:0) стала скорее исключением, чем тенденцией. Домашние выступления не дают стабильного преимущества – три поражения в последних четырeх матчах говорят о кризисе и отсутствии уверенности в собственных силах.

«Велес»

Московская команда демонстрирует более качественную игру и регулярно забивает – 6 голов в пяти последних турах (в среднем 1.20 за игру). Однако и оборона даeт сбои: 7 пропущенных мячей за этот же период (1.40 в среднем), и серия из шести игр подряд с пропущенными голами. Тем не менее, «Велес» набрал форму: победы над «Спартаком Кострома» и «Челябинском» показывают, что команда способна выигрывать даже на выезде. Ярко выраженный атакующий стиль делает «Велес» фаворитом встречи, особенно учитывая слабую форму соперника.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Проиграли 4 из 5 последних матчей.
  • Забивают в среднем 0.40 мяча за игру.
  • Пропускают в среднем 1.80 гола за игру.
  • 10 место в таблице и всего 12 очков после 17 матчей.

«Велес»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • В среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в 6 матчах подряд.
  • 7 место в таблице с 21 очком.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Велес
2 : 0
02.03.2025
Торпедо Миасс

Прогноз на матч

Сложно представить, что в текущем состоянии «Торпедо Миасс» сможет навязать равную борьбу «Велесу». Даже учитывая нестабильную оборону гостей, их атакующий потенциал и общая игровая форма позволяют рассчитывать как минимум на один-два забитых мяча. «Торпедо» имеет слишком слабую реализацию моментов, чтобы рассчитывать на камбэк. Прогноз – победа гостей при небольшом количестве голов.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Велеса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Велеса» – коэффициент 7.00
  • Победа «Велеса» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Велеса» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • «Торпедо Миасс» не забьeт – коэффициент 2.30

7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Велеса»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Торпедо Миасс
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