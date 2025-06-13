14 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Торпедо Миасс» сыграет на своeм поле против «Велеса». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы: хозяева занимают 10-е место с 12 очками, а гости идут седьмыми, набрав 21 очко. Оба клуба нуждаются в очках: «Торпедо Миасс» – в борьбе за выживание, «Велес» – за укрепление в середине таблицы и возможное продвижение выше.

«Торпедо Миасс»

Форма уральской команды вызывает серьeзные опасения: в последних пяти матчах они проиграли четыре раза, пропустив при этом 9 мячей и забив только 2. Команда страдает как в обороне, так и в атаке – в среднем 0.40 забитых и 1.80 пропущенных гола за игру. Победа над «Челябинском» (2:0) стала скорее исключением, чем тенденцией. Домашние выступления не дают стабильного преимущества – три поражения в последних четырeх матчах говорят о кризисе и отсутствии уверенности в собственных силах.

«Велес»

Московская команда демонстрирует более качественную игру и регулярно забивает – 6 голов в пяти последних турах (в среднем 1.20 за игру). Однако и оборона даeт сбои: 7 пропущенных мячей за этот же период (1.40 в среднем), и серия из шести игр подряд с пропущенными голами. Тем не менее, «Велес» набрал форму: победы над «Спартаком Кострома» и «Челябинском» показывают, что команда способна выигрывать даже на выезде. Ярко выраженный атакующий стиль делает «Велес» фаворитом встречи, особенно учитывая слабую форму соперника.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Проиграли 4 из 5 последних матчей.

Забивают в среднем 0.40 мяча за игру.

Пропускают в среднем 1.80 гола за игру.

10 место в таблице и всего 12 очков после 17 матчей.

«Велес»

Забивает в 3 последних матчах подряд.

В среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в 6 матчах подряд.

7 место в таблице с 21 очком.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур Велес 2 : 0 Торпедо Миасс

Прогноз на матч

Сложно представить, что в текущем состоянии «Торпедо Миасс» сможет навязать равную борьбу «Велесу». Даже учитывая нестабильную оборону гостей, их атакующий потенциал и общая игровая форма позволяют рассчитывать как минимум на один-два забитых мяча. «Торпедо» имеет слишком слабую реализацию моментов, чтобы рассчитывать на камбэк. Прогноз – победа гостей при небольшом количестве голов.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Велеса».

Рекомендованные ставки: