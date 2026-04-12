Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Миасс - Велес: обзор матча 12 апреля 2026

Торпедо Миасс
12.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
0 : 2
Завершен
Велес
21' З. Тарасенко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Велес
Завершен
85'
Замена
️️️️➡️️ Егор Сысоев
84'
Желтая карточка
Егор Сысоев
Замена
Никита Хлынов ️️️️➡️️ Даниил Горовых
70'
65'
Замена
Карим Гираев ️️️️➡️️ Захар Тарасенко
65'
Замена
️️️️➡️️ Владислав Галкин
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
63'
Желтая карточка
Даниил Горовых
35'
21'
ГОЛ! 0:1! Захар Тарасенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
6
Евгений Ибрагимов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЛЗ
27
Даниил Горовых
ПЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
50
Денис Файзуллин
ЛП
90
Григорий Борисенко
ЦП
46
Максим Тарасов
ПП
21
Денис Рубанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
18
Владислав Волков
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ПЗ
5
Артур Колосков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПЗ
97
Александр Шубин
ЛП
90
Владислав Галкин
ЦП
20
Егор Сысоев
ПП
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Торпедо Миасс
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
Велес
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
3-2-3-1
27
Ковалев
61
Столбов
6
Ибрагимов
22
Кузьмин
5
Лопатько
67
Ткачук
50
Файзуллин
90
Борисенко
46
Тарасов
21
Рубанов
3-2-3-1
1
Мицаев
5
Колосков
18
Волков
54
Кистенев
22
Завезен
18
Сергеев
20
Сысоев
90
Галкин
97
Шубин
8
Тарасенко
27
Горовых
10
Хлынов
10
Хлынов
27
Горовых
8
Тарасенко
9
Гираев
9
Гираев
8
Тарасенко
Сергеев
80
Рыбалко
80
Рыбалко
Сергеев
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Велес
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
44
Владимир Попов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
7
Денис Замятин
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
68
Дмитрий Павлов
ЦЗ
Остались в запасе
87
Иван Никин
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
16
Илья Купцов
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
77
Олег Смирнов
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Торпедо Миасс - Велес
1
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
9
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Велес
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 