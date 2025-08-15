Введите ваш ник на сайте
«Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 3.20

15 августа 2025 21:50
Динамо Вл - Торпедо Миасс
16 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Прогноз – ничья
Сделать ставку

В субботу, 16 августа в 5-м туре Второй лиги сыграют «Динамо-Владивосток» и «Торпедо» Миасс. Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет во Владивостоке, начало – в 12:00 (мск).

«Динамо-Владивосток»

Команда Михаила Сальникова набрала 3 очка и находится на 7-й позиции. «Динамо-Владивосток» добыло 1 победу и потерпело 3 поражения, разница мячей – 5:5.

Последние результаты динамовцев во Второй лиге:

  • 10.08.25 «Авангард» Курск – «Динамо-Владивосток» – 0:4;
  • 02.08.25 «Динамо-Владивосток» – «Муром» – 0:1;
  • 26.07.25 «Иртыш» – «Динамо-Владивосток» – 2:1.

«Торпедо» Миасс

«Торпедо» набрало 6 очков и занимает 4-е место. Подопечные Владимира Федорова добыли 1 победу и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:5.

Предыдущие результаты «Торпедо» во Второй лиге:

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс

«Динамо-Владивосток» прервало серию без побед, однако продолжения против «Торпедо» не последует. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.20.

3.20
Прогноз – ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Торпедо Миасс Динамо Вл
Рекомендуем
18+
