Динамо Вл - Торпедо Миасс
В субботу, 16 августа в 5-м туре Второй лиги сыграют «Динамо-Владивосток» и «Торпедо» Миасс. Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет во Владивостоке, начало – в 12:00 (мск).
«Динамо-Владивосток»
Команда Михаила Сальникова набрала 3 очка и находится на 7-й позиции. «Динамо-Владивосток» добыло 1 победу и потерпело 3 поражения, разница мячей – 5:5.
Последние результаты динамовцев во Второй лиге:
- 10.08.25 «Авангард» Курск – «Динамо-Владивосток» – 0:4;
- 02.08.25 «Динамо-Владивосток» – «Муром» – 0:1;
- 26.07.25 «Иртыш» – «Динамо-Владивосток» – 2:1.
«Торпедо» Миасс
«Торпедо» набрало 6 очков и занимает 4-е место. Подопечные Владимира Федорова добыли 1 победу и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:5.
Предыдущие результаты «Торпедо» во Второй лиге:
- 09.08.25 «Торпедо» Миасс – «Калуга» – 1:1;
- 02.08.25 «Торпедо» Миасс – «Родина-2» – 1:1;
- 26.07.25 «Авангард» Курск – «Торпедо» Миасс – 1:2.
Очные встречи
Между собой команды не встречались
Прогноз на матч «Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс
«Динамо-Владивосток» прервало серию без побед, однако продолжения против «Торпедо» не последует. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.20.
