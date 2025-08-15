В субботу, 16 августа в 5-м туре Второй лиги сыграют «Динамо-Владивосток» и «Торпедо» Миасс. Матч Дивизиона A группы «Серебро» пройдет во Владивостоке, начало – в 12:00 (мск).

«Динамо-Владивосток»

Команда Михаила Сальникова набрала 3 очка и находится на 7-й позиции. «Динамо-Владивосток» добыло 1 победу и потерпело 3 поражения, разница мячей – 5:5.

Последние результаты динамовцев во Второй лиге:

«Торпедо» Миасс

«Торпедо» набрало 6 очков и занимает 4-е место. Подопечные Владимира Федорова добыли 1 победу и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:5.

Предыдущие результаты «Торпедо» во Второй лиге:

09.08.25 «Торпедо» Миасс – «Калуга» – 1:1;

02.08.25 «Торпедо» Миасс – «Родина-2» – 1:1;

26.07.25 «Авангард» Курск – «Торпедо» Миасс – 1:2.

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Динамо-Владивосток» – «Торпедо» Миасс

«Динамо-Владивосток» прервало серию без побед, однако продолжения против «Торпедо» не последует. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.20.