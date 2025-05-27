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Прогноз на точный счет матча «Торпедо Миасс» – «Челябинск»: Вторая лига А, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:17
Торпедо Миасс - Челябинск
28 мая 2025, среда 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
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5.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Челябинска»
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28 мая на стадионе в Миассе пройдет матч 15 тура Второй лиги А, в котором встретятся «Торпедо Миасс» и «Челябинск». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но предстоящая игра важна для обеих – «Торпедо» нужно прервать затяжную серию неудач, а «Челябинску» – сохранить позиции в верхней тройке.

«Торпедо Миасс»

Команда откровенно проваливает весеннюю часть сезона и замыкает таблицу. В активе «Торпедо» всего 9 очков после 14 туров, а последние выступления оставляют крайне мрачное впечатление. За 5 матчей – только 1 забитый мяч и 6 пропущенных. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, что говорит о полном отсутствии остроты в атаке. Команда также не может выиграть дома на протяжении 8 матчей. Основные проблемы – в создании моментов, а также слабая работа флангов и ограниченные замены.

«Челябинск»

«Челябинск» гораздо увереннее выступает в турнире – 3-е место и 23 очка. Команда в хорошей форме: в 4 последних матчах стабильно забивает, а в последних пяти играх наколотила 5 голов, при этом пропустила 7 – оборона дает сбои, особенно при стандартных положениях. Тем не менее, «Челябинск» демонстрирует более зрелую игру и уверенно набирает очки, особенно в матчах с аутсайдерами.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах дома
  • Средняя результативность – 0.20 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не может победить 5 матчей подряд

«Челябинск»

  • Забил в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.00 гол за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Побеждает в матчах с командами из нижней части таблицы

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
4
Забитых мячей
9
0.57
В среднем за матч
1.29
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Челябинск
1 : 0
13.04.2025
Торпедо Миасс
Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
14.05.2023
Челябинск
Россия. Вторая лига. Группа 4, 12 тур
Челябинск
2 : 1
09.10.2022
Торпедо Миасс
Россия. Вторая лига. Группа 4, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
02.10.2022
Челябинск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур
Челябинск
2 : 0
23.10.2021
Торпедо Миасс
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
17.10.2021
Челябинск
Россия. Кубок, 1/128 финала
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2 : 0
28.07.2021
Челябинск
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Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Челябинск»

Учитывая крайнюю слабость атаки «Торпедо Миасс» и стабильную, пусть и неидеальную, игру «Челябинска», логично ожидать минимальной победы гостей. Они организованнее в обороне и обладают вариативностью в атаке, тогда как хозяева испытывают явный кризис. Прогнозируется матч с небольшим количеством голов и преимуществом «Челябинска».

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Челябинска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Челябинска» – коэффициент 5.90
  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Торпедо Миасс» меньше 1.0 – коэффициент 1.75

5.90
Точный счёт 0:1 в пользу «Челябинска»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Челябинск Торпедо Миасс
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