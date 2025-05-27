28 мая на стадионе в Миассе пройдет матч 15 тура Второй лиги А, в котором встретятся «Торпедо Миасс» и «Челябинск». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но предстоящая игра важна для обеих – «Торпедо» нужно прервать затяжную серию неудач, а «Челябинску» – сохранить позиции в верхней тройке.
«Торпедо Миасс»
Команда откровенно проваливает весеннюю часть сезона и замыкает таблицу. В активе «Торпедо» всего 9 очков после 14 туров, а последние выступления оставляют крайне мрачное впечатление. За 5 матчей – только 1 забитый мяч и 6 пропущенных. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, что говорит о полном отсутствии остроты в атаке. Команда также не может выиграть дома на протяжении 8 матчей. Основные проблемы – в создании моментов, а также слабая работа флангов и ограниченные замены.
«Челябинск»
«Челябинск» гораздо увереннее выступает в турнире – 3-е место и 23 очка. Команда в хорошей форме: в 4 последних матчах стабильно забивает, а в последних пяти играх наколотила 5 голов, при этом пропустила 7 – оборона дает сбои, особенно при стандартных положениях. Тем не менее, «Челябинск» демонстрирует более зрелую игру и уверенно набирает очки, особенно в матчах с аутсайдерами.
Факты о командах
«Торпедо Миасс»
- Не выигрывает в 8 последних матчах дома
- Средняя результативность – 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Не может победить 5 матчей подряд
«Челябинск»
- Забил в 4 последних матчах
- В среднем забивает 1.00 гол за игру
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
- Побеждает в матчах с командами из нижней части таблицы
Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Челябинск»
Учитывая крайнюю слабость атаки «Торпедо Миасс» и стабильную, пусть и неидеальную, игру «Челябинска», логично ожидать минимальной победы гостей. Они организованнее в обороне и обладают вариативностью в атаке, тогда как хозяева испытывают явный кризис. Прогнозируется матч с небольшим количеством голов и преимуществом «Челябинска».
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Челябинска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Челябинска» – коэффициент 5.90
- Победа «Челябинска» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Торпедо Миасс» меньше 1.0 – коэффициент 1.75