28 мая на стадионе в Миассе пройдет матч 15 тура Второй лиги А, в котором встретятся «Торпедо Миасс» и «Челябинск». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, но предстоящая игра важна для обеих – «Торпедо» нужно прервать затяжную серию неудач, а «Челябинску» – сохранить позиции в верхней тройке.

«Торпедо Миасс»

Команда откровенно проваливает весеннюю часть сезона и замыкает таблицу. В активе «Торпедо» всего 9 очков после 14 туров, а последние выступления оставляют крайне мрачное впечатление. За 5 матчей – только 1 забитый мяч и 6 пропущенных. Средняя результативность – 0.20 гола за игру, что говорит о полном отсутствии остроты в атаке. Команда также не может выиграть дома на протяжении 8 матчей. Основные проблемы – в создании моментов, а также слабая работа флангов и ограниченные замены.

«Челябинск»

«Челябинск» гораздо увереннее выступает в турнире – 3-е место и 23 очка. Команда в хорошей форме: в 4 последних матчах стабильно забивает, а в последних пяти играх наколотила 5 голов, при этом пропустила 7 – оборона дает сбои, особенно при стандартных положениях. Тем не менее, «Челябинск» демонстрирует более зрелую игру и уверенно набирает очки, особенно в матчах с аутсайдерами.

Факты о командах

«Торпедо Миасс»

Не выигрывает в 8 последних матчах дома

Средняя результативность – 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не может победить 5 матчей подряд

«Челябинск»

Забил в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.00 гол за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Побеждает в матчах с командами из нижней части таблицы

Личные встречи 14% (1) 14% (1) 71% (5) 4 Забитых мячей 9 0.57 В среднем за матч 1.29 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур Челябинск 1 : 0 Торпедо Миасс Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур Торпедо Миасс 1 : 1 Челябинск Россия. Вторая лига. Группа 4, 12 тур Челябинск 2 : 1 Торпедо Миасс Россия. Вторая лига. Группа 4, 11 тур Торпедо Миасс 0 : 2 Челябинск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 16 тур Челябинск 2 : 0 Торпедо Миасс Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур Торпедо Миасс 0 : 1 Челябинск Россия. Кубок, 1/128 финала Торпедо Миасс 2 : 0 Челябинск

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Челябинск»

Учитывая крайнюю слабость атаки «Торпедо Миасс» и стабильную, пусть и неидеальную, игру «Челябинска», логично ожидать минимальной победы гостей. Они организованнее в обороне и обладают вариативностью в атаке, тогда как хозяева испытывают явный кризис. Прогнозируется матч с небольшим количеством голов и преимуществом «Челябинска».

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Челябинска».

Рекомендованные ставки: