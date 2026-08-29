Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем» пройдет 30 августа в Монако на стадионе «Луи II». Обе команды уверенно стартовали в сезоне: «Монако» обыграл на выезде «Гавр» (1:0), а «Марсель» разгромил дома «Страсбур» (4:0). При этом «Монако» выиграл три последних очных матча на своем поле, а «Марсель» побеждает в трех последних матчах Лиги 1. Кто же одержит победу в этом принципиальном противостоянии – хозяева, традиционно сильные на «Луи II», или гости, набравшие ход?

Кто победит в матче

«Монако» подходит к игре в отличной форме – команда одержала три победы подряд во всех турнирах, включая две игры в Лиге Конференций против «Гурника Забже» (4:1 и 3:2). В атаке монегаски действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона вызывает вопросы – пропускают в среднем 1,4 гола за игру. Особенно важно, что «Монако» побеждает «Марсель» в трех последних домашних матчах и забивает в восьми из десяти последних очных встреч. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, но соперник набрал отличную форму и нацелен на победу.

«Марсель» стартовал с разгрома «Страсбура» (4:0) и выглядит впечатляюще – команда побеждает в трех последних матчах Лиги 1. В атаке гости действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. Оборона «Марселя» также надежна – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. В очных встречах с «Монако» гости забивают регулярно – в семи из девяти последних матчей. Однако на выезде против «Монако» у «Марселя» есть проблемы – три последних матча на «Луи II» остались за хозяевами.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Монако». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и три последние победы над «Марселем» на «Луи II», а также мощную атаку. Однако «Марсель» набрал отличную форму и обязательно забьет, но победа останется за монегасками.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Марсель» имеет общее преимущество – 24 победы против 21 у «Монако» при 15 ничьих. Однако на поле «Монако» хозяева выиграли три последних матча у «Марселя». При этом в последних пяти очных встречах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. Текущая форма обеих команд впечатляет, но именно домашняя серия «Монако» против «Марселя» дает хозяевам психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и три последние победы над «Марселем» на «Луи II», стабильно забивают и набрали хороший ход, тогда как гости, при всей своей атакующей мощи, на выезде уступают «Монако» в последнее время. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Марселем» состоится 30 августа в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.