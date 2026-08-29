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«Монако» – «Марсель»: кто победит в матче 2-го тура Лиги 1 2026/2027

29 августа 2026 9:23
Монако - Марсель
30 авг. 2026, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Монако»
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Матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем» пройдет 30 августа в Монако на стадионе «Луи II». Обе команды уверенно стартовали в сезоне: «Монако» обыграл на выезде «Гавр» (1:0), а «Марсель» разгромил дома «Страсбур» (4:0). При этом «Монако» выиграл три последних очных матча на своем поле, а «Марсель» побеждает в трех последних матчах Лиги 1. Кто же одержит победу в этом принципиальном противостоянии – хозяева, традиционно сильные на «Луи II», или гости, набравшие ход?

Кто победит в матче

«Монако» подходит к игре в отличной форме – команда одержала три победы подряд во всех турнирах, включая две игры в Лиге Конференций против «Гурника Забже» (4:1 и 3:2). В атаке монегаски действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает три матча подряд. Однако оборона вызывает вопросы – пропускают в среднем 1,4 гола за игру. Особенно важно, что «Монако» побеждает «Марсель» в трех последних домашних матчах и забивает в восьми из десяти последних очных встреч. Домашний стадион и поддержка трибун добавляют уверенности, но соперник набрал отличную форму и нацелен на победу.

«Марсель» стартовал с разгрома «Страсбура» (4:0) и выглядит впечатляюще – команда побеждает в трех последних матчах Лиги 1. В атаке гости действуют сверхрезультативно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,6 гола за встречу, а голевая серия насчитывает пять матчей подряд. Оборона «Марселя» также надежна – пропускают в среднем 0,8 гола за игру. В очных встречах с «Монако» гости забивают регулярно – в семи из девяти последних матчей. Однако на выезде против «Монако» у «Марселя» есть проблемы – три последних матча на «Луи II» остались за хозяевами.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Монако». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и три последние победы над «Марселем» на «Луи II», а также мощную атаку. Однако «Марсель» набрал отличную форму и обязательно забьет, но победа останется за монегасками.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Марсель» имеет общее преимущество – 24 победы против 21 у «Монако» при 15 ничьих. Однако на поле «Монако» хозяева выиграли три последних матча у «Марселя». При этом в последних пяти очных встречах результаты распределились поровну: по две победы у каждой команды и одна ничья. Текущая форма обеих команд впечатляет, но именно домашняя серия «Монако» против «Марселя» дает хозяевам психологическое преимущество.

Личные встречи
Побед - 15 (42%)
Ничьих - 8 (22%)
Побед - 13 (36%)
66
Забитых мячей
52
1.83
В среднем за матч
1.44
6:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 4
15.09.2019
Марсель
Самая крупная ничья
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
3 : 3
29.11.2015
Монако
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Монако
2 : 1
05.04.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1 : 0
14.12.2025
Монако
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
3 : 0
12.04.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2 : 1
01.12.2024
Монако
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3 : 2
30.09.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 1
28.01.2023
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
2 : 3
13.11.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0 : 1
06.03.2022
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
0 : 2
11.09.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3 : 1
23.01.2021
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2 : 1
12.12.2020
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 4
15.09.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 1
13.01.2019
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
2 : 3
02.09.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
2 : 2
28.01.2018
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
6 : 1
27.08.2017
Марсель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Марсель
3 : 4
01.03.2017
Монако
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 4
15.01.2017
Монако
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
4 : 0
26.11.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
2 : 1
17.04.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
3 : 3
29.11.2015
Монако
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
2 : 1
10.05.2015
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 0
14.12.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
2 : 0
26.01.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1 : 2
01.09.2013
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
0 : 0
30.01.2011
Марсель
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Марсель
2 : 1
10.11.2010
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
2 : 2
12.09.2010
Монако
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
1 : 2
13.02.2010
Марсель
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1 : 2
04.10.2009
Монако
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 1
15.02.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
0 : 0
21.09.2008
Монако
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2 : 3
27.04.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 0
08.12.2007
Монако
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
8
Химад Абделли
АП
77
Амин Арит
АП
22
Тимоти Веа
(К) ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
46
Анис Субье
ЦП
47
S. Benzahra
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
7
Mathys Detourbet
ЦФ
Марсель
92
Тео Вермот
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Точукву Нади
ОП
43
T. Mmadi
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Градецки
20
Назинью
72
Сане
15
Дайер
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
28
Кулибали
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
29
Бруннер
2-4-2-2
12
де Ланж
4
Иган-Райли
33
Эмерсон
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
23
Тимбер
7
Гомес
8
Абделли
77
Арит
9
Гуири
22
Веа
29
Бруннер
14
Бирет
14
Бирет
29
Бруннер
10
Головин
11
Аблин
11
Аблин
10
Головин
28
Кулибали
46
Субье
46
Субье
28
Кулибали
17
Идумбо Мусамбо
7
7
17
Идумбо Мусамбо
8
Абделли
6
Нади
6
Нади
8
Абделли
Нади
11
Мопе
11
Мопе
Нади
7
Гомес
29
Мумбанья
29
Мумбанья
7
Гомес
19
Кондогбиа
21
Агер
21
Агер
19
Кондогбиа
23
Тимбер
48
Абдалла
48
Абдалла
23
Тимбер
Остались в запасе
Монако
Марсель
6
Тило Керер
ЦЗ
16
Филипп Кен
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
47
S. Benzahra
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
43
T. Mmadi
ЦП
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
92
Тео Вермот
ВР
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
6
Тило Керер
ЦЗ
16
Филипп Кен
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
47
S. Benzahra
ЦП
Остались в запасе
43
T. Mmadi
ЦП
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
92
Тео Вермот
ВР
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
Точно не сыграют
Фоларин Балогун
ЦФ
Ансу Фати
ЛВ
Такуми Минамино
ЛВ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Марсель
Точно не сыграют
Игор Пайшао
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Монако». Хозяева имеют преимущество домашнего поля и три последние победы над «Марселем» на «Луи II», стабильно забивают и набрали хороший ход, тогда как гости, при всей своей атакующей мощи, на выезде уступают «Монако» в последнее время. Рекомендуемая ставка – победа «Монако» с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Марселем» состоится 30 августа в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Монако» – «Марсель»: смотреть онлайн.

2.40
Победа «Монако»
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Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Марсель Монако
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