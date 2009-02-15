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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 15 февраля 2009
Монако
15.02.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
77'
Б. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
ГОЛ! 0:1!
Б. Коне
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Шейру
Замена
Й. Леко
️️️️
Н. Покривац
Замена
Б. Коне
️️️️
С. Вильторд
Желтая карточка
Н. Покривац
Замена
Ш. Каборе
️️️️
К. Зиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
20
Франсуа Модесто
(К)
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
10
Александр Ликата
ПП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
44
Жульен Родригес
(К)
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
0
Сильвен Вильторд
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Будевейн Зенден
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
2-4
16
Руффье
20
Модесто
12
Адриано
89
Молло
19
Госсо
27
Покривац
10
Ликата
4-3-1-2
30
Манданда
21
Боннар
44
Родригес
4
Хилтон
0
Тайво
19
М'Бами
8
Шейру
15
Зиани
28
Вальбуэна
11
Брандао
0
Вильторд
27
Покривац
27
Леко
27
Леко
27
Покривац
6
Гакпе
6
Гакпе
15
Зиани
77
Каборе
77
Каборе
15
Зиани
8
Шейру
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
8
Шейру
0
Вильторд
14
Коне
14
Коне
0
Вильторд
Остались в запасе
Монако
Марсель
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Монако - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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