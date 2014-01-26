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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 26 января 2014
Монако
26.01.2014, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
40'
В. Жермен
56'
Э. Ривьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
Замена
Л. Окампос
️️️️
В. Жермен
75'
74'
Замена
З. Халифа
️️️️
М. Лемина
73'
Желтая карточка
А. Жиньяк
Замена
Фабиньо
️️️️
Л. Курзава
70'
Замена
М. Оббади
️️️️
Ж. Кондогбиа
69'
Желтая карточка
Э. Абидаль
66'
60'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Товен
ГОЛ! 2:0!
Э. Ривьер
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
56'
46'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Моутинью
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
(К)
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
98
Валере Жермен
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
2
Кассим Абдалла
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Алексис Ромао
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Монако
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
30
Забер Халифа
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Субашич
3
Курзава
6
Карвалью
22
Абидаль
24
Раджи
8
Моутинью
19
Кондогбиа
28
Тулалан
98
Жермен
23
Родригес
97
Ривьер
4-2-1-2-1
30
Манданда
2
Абдалла
2
Мендес
20
Диавара
23
Менди
99
Лемина
15
Ромао
8
Шейру
10
Товен
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
19
Кондогбиа
21
Оббади
21
Оббади
19
Кондогбиа
3
Курзава
6
Фабиньо
6
Фабиньо
3
Курзава
98
Жермен
7
Окампос
7
Окампос
98
Жермен
10
Товен
10
Пайет
10
Пайет
10
Товен
8
Шейру
16
Имбула
16
Имбула
8
Шейру
99
Лемина
30
Халифа
30
Халифа
99
Лемина
Остались в запасе
Монако
Марсель
44
Серхио Ромеро
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
19
Лоран Абержель
ОП
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
19
Лоран Абержель
ОП
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Монако - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:45 (прямая)
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