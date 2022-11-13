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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 13 ноября 2022
Монако
13.11.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
45'
В. Бен-Йеддер (П)
72'
К. Фолланд
35'
А. Санчес
83'
Ж. Верету
90+8'
С. Колашинац
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Марсель
90'
+8
ГОЛ! 2:3!
С. Колашинац
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Фолланд
90'
+5
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Дьятта
90'
+5
Желтая карточка
А. Дисаси
85'
83'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Верету
Пас отдал
Д. Пайет
83'
Замена
П. Гуйе
️️️️
В. Ронжье
83'
Замена
С. Колашинац
️️️️
С. Жиго
Желтая карточка
Б. Эмболо
82'
78'
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
75'
Замена
Д. Ундер
️️️️
М. Гендузи
75'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Ж. Клосс
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
72'
62'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Арит
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
31
Фолланд
4
Якобс
4
Якобс
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
77
Арит
10
Пайет
10
Пайет
77
Арит
2
Жиго
23
Колашинац
23
Колашинац
2
Жиго
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
7
Ундер
7
Ундер
6
Гендузи
92
Клосс
9
Дьенг
9
Дьенг
92
Клосс
Остались в запасе
Монако
Марсель
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Монако - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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