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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 11 сентября 2021
Монако
11.09.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
37'
Б. Дьенг
60'
Б. Дьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
Желтая карточка
Ю. Фофана
83'
79'
Замена
П. Гуйе
️️️️
П. Лирола
78'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Ундер
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
74'
Замена
В. Изидор
️️️️
В. Бен-Йеддер
74'
72'
Замена
Жерсон
️️️️
А. Арит
67'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ж. Мартинш
61'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дьенг
Пас отдал
А. Арит
Желтая карточка
Р. Агилар
57'
Желтая карточка
О. Чуамени
49'
Замена
Р. Агилар
️️️️
К. Матсима
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дьенг
Пас отдал
Л. Перес
Желтая карточка
С. Диоп
23'
16'
Желтая карточка
Б. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Жерсон
ЦП
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Матсима
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-2-2-1
13
Лопес
14
Лирола
2
Салиба
14
Перес
26
Балерди
8
Камара
6
Гендузи
21
Ронжье
7
Ундер
77
Арит
9
Дьенг
5
Матсима
2
Агилар
2
Агилар
5
Матсима
10
Мартинш
6
Лукас
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
18
Изидор
18
Изидор
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
14
Лирола
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Лирола
77
Арит
8
Жерсон
8
Жерсон
77
Арит
7
Ундер
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
7
Ундер
9
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
9
Дьенг
Остались в запасе
Монако
Марсель
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
28
Уссама Таргаллин
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Монако - Марсель
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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