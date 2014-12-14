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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 14 декабря 2014
Монако
14.12.2014, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
67'
Б. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
+3
Замена
А. Диалло
️️️️
Б. Силва
90'
+1
Желтая карточка
А. Раджи
85'
83'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Лемина
Замена
В. Жермен
️️️️
А. Марсьяль
81'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Н. Дирар
78'
74'
Желтая карточка
Б. Менди
72'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
А. Марсьяль
67'
45'
+1
Желтая карточка
М. Лемина
Желтая карточка
Ж. Моутинью
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
28
Жереми Тулалан
(К)
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Набиль Дирар
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Монако
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Дилан Баамбула
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
2-3-2-2-1
1
Субашич
24
Раджи
5
Абденнур
28
Тулалан
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Моутинью
8
Дирар
10
Карраско
20
Силва
9
Марсьяль
4-2-3-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
63
Н'Кулу
16
Фанни
23
Менди
16
Имбула
99
Лемина
10
Товен
10
Пайет
24
Айю
10
Жиньяк
20
Силва
22
Диалло
22
Диалло
20
Силва
8
Дирар
7
Окампос
7
Окампос
8
Дирар
9
Марсьяль
98
Жермен
98
Жермен
9
Марсьяль
99
Лемина
98
Бутобба
98
Бутобба
99
Лемина
24
Айю
44
Батшуайи
44
Батшуайи
24
Айю
Остались в запасе
Монако
Марсель
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Борха Лопес
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Монако - Марсель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:45 (прямая)
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