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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 06 марта 2022
Марсель
06.03.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 1
Завершен
Монако
59'
Ж. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Монако
Желтая карточка
Б. Камара
90'
+1
85'
Замена
А. Головин
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Перес
80'
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Ронжье
80'
78'
Замена
М. Боадю
️️️️
К. Фолланд
78'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ж. Мартинш
78'
Замена
К. Матсима
️️️️
Б. Бадьяшиль
Замена
Б. Дьенг
️️️️
С. Бакамбу
65'
59'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мартинш
56'
Желтая карточка
А. Дисаси
Желтая карточка
Л. Перес
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
30
Милик
94
Бакамбу
4-1-2-1-2
1
Нюбель
2
Вандерсон
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
6
Лукас
24
Фофана
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
14
Перес
23
Колашинац
23
Колашинац
14
Перес
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
94
Бакамбу
9
Дьенг
9
Дьенг
94
Бакамбу
5
Бадьяшиль
5
Матсима
5
Матсима
5
Бадьяшиль
10
Мартинш
10
Диоп
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Головин
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
10
Боадю
10
Боадю
31
Фолланд
Остались в запасе
Марсель
Монако
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Марсель - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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