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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 26 ноября 2016
Монако
26.11.2016, суббота, 19:10
Франция. Лига 1, 14 тур
4 : 0
Завершен
Марсель
23'
Г. Бочилия
29'
В. Жермен
39'
В. Жермен
90+1'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
ГОЛ! 4:0!
Г. Каррийо
90'
+1
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
79'
76'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Л. Диарра
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
74'
67'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Б. Гомис
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Г. Бочилия
62'
39'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Алессандрини
ГОЛ! 3:0!
В. Жермен
Пас отдал
Р. Фалькао
39'
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
Б. Силва
29'
Желтая карточка
Г. Бочилия
23'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бочилия
23'
22'
Желтая карточка
Р. Алессандрини
13'
Желтая карточка
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
21
Вильям Ванкер
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
7
Ромэйн Алессандрини
ЛФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-2-1-1-2
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
21
Бочилия
20
Силва
98
Жермен
9
Фалькао
4-3-1-2
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
6
Роланду
4
Рекик
21
Ванкер
19
Диарра
20
Лопес
10
Товен
18
Гомис
7
Алессандрини
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
21
Бочилия
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Бочилия
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
7
Алессандрини
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Алессандрини
19
Диарра
99
Ангисса
99
Ангисса
19
Диарра
18
Гомис
5
Кабелла
5
Кабелла
18
Гомис
Остались в запасе
Монако
Марсель
18
Тома Лемар
АП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монако - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
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