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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 10 ноября 2010
Марсель
10.11.2010, среда, 22:45
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Монако
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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