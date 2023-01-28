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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 28 января 2023
Марсель
28.01.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Монако
47'
А. Санчес
17'
Ж. Верету (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Монако
90'
+3
Желтая карточка
А. Головин
90'
+2
Замена
Р. Агилар
️️️️
Вандерсон
Желтая карточка
В. Ронжье
86'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Р. Малиновский
86'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Ж. Верету
86'
68'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Дьятта
68'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Э. Бен-Сегир
Желтая карточка
Ж. Верету
66'
54'
Желтая карточка
К. Дьятта
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
47'
46'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Л. Балерди
️️️️
М. Гендузи
46'
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Верету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
10
Димитри Пайет
АП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-3-2-1
36
Бланко
17
Тавареш
99
Мбемба
2
Жиго
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
17
Малиновский
7
Ундер
4
Санчес
4-2-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
10
Головин
10
Бен-Йеддер
17
Малиновский
10
Пайет
10
Пайет
17
Малиновский
6
Гендузи
26
Балерди
26
Балерди
6
Гендузи
17
Верету
18
Гуйе
18
Гуйе
17
Верету
2
Вандерсон
2
Агилар
2
Агилар
2
Вандерсон
15
Дьятта
4
Якобс
4
Якобс
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
10
Мартинш
10
Мартинш
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Марсель
Монако
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Марсель - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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