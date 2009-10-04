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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 04 октября 2009
Марсель
04.10.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Монако
86'
М. Ньянг
20'
Нене
42'
П. Чу-Юн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
Замена
Э. Сиссе
️️️️
С. Диавара
+1
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 1:2!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Бен Арфа
Замена
В. Муратори
️️️️
А. Алонсо
Замена
Л. Боннар
️️️️
Ш. Каборе
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Хайнце
Желтая карточка
Ш. Каборе
+5
ГОЛ! 0:2!
П. Чу-Юн
Желтая карточка
А. Алонсо
20'
ГОЛ! 0:1!
Нене
Желтая карточка
Т. Тайво
16'
11'
Желтая карточка
Д. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
8
Бенуа Шейру
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
0
Тайе Тайво
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
27
Седрик Монгонгю
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
13
Джими Траоре
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
63
Николя Н'Кулу
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
6
Матье Кутадье
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Кирил Руль
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
8
Шейру
5
Хайнце
20
Диавара
0
Тайво
25
Мбиа
77
Каборе
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
23
Морьентес
76
Ньянг
4-4-2
16
Руффье
13
Траоре
5
Лоло
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
8
Алонсо
15
Перес
63
Н'Кулу
12
Нене
6
Кутадье
30
Пак Чу-Юн
77
Каборе
21
Боннар
21
Боннар
77
Каборе
20
Диавара
22
Сиссе
22
Сиссе
20
Диавара
5
Хайнце
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
5
Хайнце
8
Алонсо
26
Муратори
26
Муратори
8
Алонсо
6
Кутадье
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
6
Кутадье
Остались в запасе
Марсель
Монако
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Эрик Геретс
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Марсель - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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