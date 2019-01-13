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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 13 января 2019
Марсель
13.01.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Монако
13'
М. Лопес
38'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
79'
Желтая карточка
М. Силла
Желтая карточка
Л. Окампос
74'
Желтая карточка
М. Сансон
58'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Б. Хенрикс
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
3-1-3-3
30
Манданда
23
Амави
6
Роланду
70
Сарр
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
3-3-2-2
16
Бенальо
27
Налдо
5
Бадьяшиль
15
Глик
39
Хенрикс
15
Айт Беннассер
97
Балло-Туре
4
Фабрегас
18
Тилеманс
9
Лопеш
10
Головин
Остались в запасе
Марсель
Монако
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Жульен Серрано
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Марсель - Монако
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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