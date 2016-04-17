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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 17 апреля 2016
Монако
17.04.2016, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
47'
Б. Силва
75'
А. Раджи
90'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
С. Флетчер
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Дирар
88'
77'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Т. Лемар
️️️️
Э. Кошта
77'
Желтая карточка
А. Раджи
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Раджи
Пас отдал
Фабиньо
75'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Траоре
71'
67'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Силва
54'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Л. Окампос
ГОЛ! 1:0!
Б. Силва
Пас отдал
Н. Дирар
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Субашич
24
Раджи
6
Карвалью
13
Уоллес
8
Бакайоко
6
Фабиньо
8
Дирар
28
Тулалан
20
Силва
11
Кошта
90
Траоре
3-3-1-2-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
4
Рекик
70
Сарр
16
Силва
23
Менди
15
Ромао
5
Кабелла
7
Окампос
44
Батшуайи
11
Кошта
18
Лемар
18
Лемар
11
Кошта
8
Дирар
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
8
Дирар
90
Траоре
9
Каррийо
9
Каррийо
90
Траоре
7
Окампос
14
Н'Куду
14
Н'Куду
7
Окампос
16
Силва
10
Товен
10
Товен
16
Силва
5
Кабелла
26
Флетчер
26
Флетчер
5
Кабелла
Остались в запасе
Монако
Марсель
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Абу Диаби
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Абу Диаби
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Монако - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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