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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 13 февраля 2010
Монако
13.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
40'
М. Маазу
38'
М. Ньянг (П)
89'
Н. Н'Кулу (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
+4
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
Вторая желтая
А. Алонсо
+3
Желтая карточка
А. Алонсо
+3
Замена
Й. Молло
️️️️
Д. Перес
+2
+1
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Боннар
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ф. Модесто
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Бен Арфа
Желтая карточка
С. Диавара
Желтая карточка
С. Монгонгю
ГОЛ! 1:1!
М. Маазу
Пас отдал
А. Алонсо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ньянг
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
20
Франсуа Модесто
ЛЗ
13
Джими Траоре
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
63
Николя Н'Кулу
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
(К)
ЦП
12
Нене
ПП
25
Лукман Аруна
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Лоран Боннар
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Стефан Мбиа
ПП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-4-2
16
Руффье
20
Модесто
13
Траоре
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
63
Н'Кулу
15
Перес
8
Алонсо
12
Нене
22
Маазу
25
Аруна
4-3-2-1
30
Манданда
22
Сиссе
21
Боннар
20
Диавара
0
Тайво
25
Мбиа
27
Гонсалес
8
Шейру
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
15
Перес
89
Молло
89
Молло
15
Перес
21
Боннар
77
Каборе
77
Каборе
21
Боннар
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
14
Коне
14
Коне
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Монако
Марсель
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Монако - Марсель
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:55 (прямая)
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